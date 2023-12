Sergio Corona invita a su camerino a su público con nueva autobiografía

Sergio Corona dice que una de las cosas que tiene que agradecer este año es su buen estado de salud, afirma que se siente “como un roble”.

El actor, quien acaba de celebrar en octubre pasado su cumpleaños número 95, acaba de lanzar su biografía Te invito a mi camerino, un libro que incluye fotografías inéditas.

“Siento que al libro le faltaron más historias de mi vida con mis compañeros y hasta fotografías. Ahora al acordarme, me doy de topes. Bueno por lo pronto ya se lanzó el primer tiraje”, detalla el actor.

A lo largo de su trayectoria, Corona ha sido nombrado Hijo Predilecto de su natal Hidalgo y también reconocido en Bellas Artes porque en sus inicios fue un bailarín clásico egresado de su escuela.

“Para mí los homenajes los tengo en la forma maravillosa de cómo me saluda el público, cuando la gente me reconoce y cómo recuerdan cada uno de mis personajes como ahora con Don Tomás de Como dice el dicho. Me saludan con mucho cariño, cosa que yo correspondo con el mismo respeto y cariño”.

El primer actor dijo estar muy contento por la sorpresa tan grata que fue recibir la presea. / Froylán Trujillo | El Sol de Cuernavaca

El actor reconoce que con esta serie que produce Genoveva Martínez. Se ha extendido su popularidad. “Mi imagen ha salido en televisión por 14 años consecutivos y mucha gente agradece el programa”.

Comenta que a la cafetería que utilizan como locación en la colonia Anzures de la Ciudad de México llegan muchos fans. “Se esperan hasta que terminamos para tomarse la fotografía con nosotros, lo cual se los agradecemos, porque vienen de Centroamérica, no sólo de los estados de México”, refiere.

En su vida, uno de sus mejores amigos fue Manuel Loco Valdés, fallecido en agosto de 2020, eran épicas las apuestas que hacían cuando jugaban sus equipos de futbol favoritos el América y el Guadalajara.

“A Manuel no lo extraño, sino lo recuerdo muchísimo, que también es una forma de extrañar, pero prefiero recordarlo porque ya no está a mi lado físicamente. Sí lo recuerdo con gran afecto, con mucha simpatía, lo recuerdo con una sonrisa en la boca”.

AFECTADO POR OTIS

Sergio Corona compartió que su familia se vio afectada por el huracán Otis. “A finales de Octubre sentí una pena muy grande, un dolor en mi alma y una preocupación económica, porque al pasar por Acapulco el Huracán Otis, destruyó la casa de mi única hija Elieth María Corona, madre de mis tres nietos.

“De inmediato con su hijo Leonardo, se vino a mi casa de Ciudad de México, ya vive conmigo. Mis dos nietas de 20 y 22 años ya vivían aquí en un departamento porque están estudiando sus carreras”.