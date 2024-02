Yeri Mua y Bellakath ¿harán dueto? Lo que sabemos

En el mundo del reguetón es diario que puedas escuchar el lanzamiento de algún tema nuevo de los artistas de moda o también el regreso de uno de los grande de este género musical, aunque en la actualidad las colaboraciones están a la orden del día y si se trata de temas creados por influencers no podemos dejar atrás a la veracruzana Yeri Mua.

Con una reciente incursión en el mundo de la música, la “jarocha” ha recibido críticas muy duras, acompañadas también por sus fans que le "echan porras" para que continúe su carrera en el reguetón, el último tema que la puso en la mira fue en el que participó con Uzielito Mix, el cual se llama “Línea de perreo”.

Puedes leer también: Día del Influencer: 7 veracruzanos que crean contenido para redes sociales

¿Cuándo saldría la nueva canción de Yeri Mua y Bellakath?

La canción se lanzó a finales del 2023, pero tiene otros temas como “Con to’” que son parte de lo que ha grabado actualmente, pero la noticia que sacudió a las redes sociales fue una supuesta colaboración que podría darse con la reguetonera Bellakath y El Manilla, anunció que se dio a finales de la primera quincena de enero.

Sin duda las pistas de baile están podría llenarse con un tema que podría pintar catapultarse a los primeros lugares de las lista, además de que la primavera está por llegar y el regreso a la playa y la arena no se hará esperar y que mejor que acompañados por la nueva canción de Bellakath, Yeri Mua y El Manilla.

Doble Vía ¿Ya lo escuchaste? Yeri Mua sorprende al liderar tendencias en YouTube

Pero, eso todavía no es un hecho, si bien hay rumores de la posible colaboración, al momento no se han hecho nada oficial, así que tendremos que esperar noticias en las redes sociales de algunos de los reguetoneros en cuestión, aunque no dudes que se pueda confirmar algo en las próximas semanas.

Bellakath se presenta en Xalapa: va fecha, sede y horario

Algo que podría confirmar las sospechas del posible dueto entre Yeri Mua y Bellakath es la presentación que confirmo la reguetonera de la ciudad de México quien confirmó una fecha en la ciudad de Xalapa el próximo mes de abril, así que solo resta esperar a que alguno de los artistas confirme el tan esperado dueto.

Si eres fan del “reguetón champagne” lo no puedes dejar pasar es la presentación de Bellakath en Xalapa, está pactada por el próximo sábado 13 de abril en las instalaciones del salón Ónix, pero el show no está completo porque además la estará acompañando el DJ Foxy, con la idea de ponerle más “flow” al concierto.

Bellakath se presenta en Xalapa: ¿cuánto cuestan los boletos?

La venta de boletos ya comenzó y puedes apartar tu lugar con la boletera encargada de las entradas, lo cuales puedes comprar en el siguiente link BELLAKATH XALAPA, la pista del salón Ónix se va a dividir en tres secciones, la VIP, Oro y general, así que tendrás tres opciones para disfrutar del “perreo intenso”. El costo de las entradas es el siguiente:

VIP 924 pesos

Oro 577.50 pesos

General 440 pesos

Así que ya lo sabes, antes de saber que va a pasar con el posible dueto entre Yeri Mua y Bellakath te puedes dar una vuelta al salón Ónix el próximo sábado 13 de abril en punto de las 20:00 horas, el salón se ubica en la calle Agustín Cerdán de la colonia Francisco I. Madero de Xalapa.