Chucho Rivas vive su prueba de fuego al debutar en el Lunario

El joven cantautor Chucho Rivas vivirá su prueba de fuego este domingo 30, al hacer su debut en el escenario del Lunario del Auditorio Nacional, en el que se hará acompañar de amigos y artistas con los que ha crecido en su camino, como Nat Campos, Álex Coppel, Carlos Colosio y Oscar Plaza.

En entrevista con El Sol de México, el artista sinaloense, aseguró que tiene grandes expectativas. “La verdad sí estoy bastante nervioso, lleno de emoción y hasta nostalgia, recordando mis inicios rodeado de amigos. Siento que el Lunario será mi graduación, como ha sido el proceso para arribar a él”.

Además de cantar sus hits Amarte y perderte, Cursi, Cuando te veo, Como tú, Qué más da, Lo que quieras, también habrá tres canciones inéditas como Vuelas tan lindo, que es parte de su nuevo y segundo álbum, en la que ya encontró su estilo interpretativo.

“En mis nuevas canciones que se conocerán en enero de 2023, me van a escuchar en la balada pop sin sonar tranquilo, porque lleva mi sonido con tintes de despecho y dolor del regional mexicano, más toques de la potencia del rock. Esta es mi imagen musical”, definió en la charla.

Chucho Rivas, también se siente orgulloso de los cantantes con los que compartirá el Lunario, a quienes considera además de amigos, “gente talentosa que me ha visto crecer. Que saben lo difícil que me ha resultado concretar mi sueño y han sido parte de él. Con ellos haré duetos de canciones que no puedo mencionar aún porque son sorpresa”.

Respecto a futuras producciones discográficas, resaltó: “Estamos buscando la mayor cantidad de duetos con otros artistas interesados en colaborar. Benny Ibarra, con quien me encantaría ya que tenemos una amistad excelente, es un ser humano noble y podríamos fusionar nuestro talento creativo en alguna canción. Y de otros talentos, yo no tengo conflicto con la edad, ni género musical. Estoy abierto a buenas sinergias”.

Hizo saber que su segunda producción a lanzar en enero de 2023, “van a encontrar a un Chucho Rivas, en sus 14 canciones con un estilo definido, con letras creadas de mis experiencias y en una comodidad de sonido con el que mis seguidores se identificarán”.