El Vitor será invitado en la serie Tal para cual

En un enlace remoto, Consuelo Duval presentó la segunda temporada de Tal para cual, cuyo estreno será el domingo 20 de agosto en Las Estrellas y que tendrá como invitado a Adrián Uribe como El Vítor, el chofer de microbús que es el primer amor de Nacaranda (Consuelo Duval).

“Sí, hubo el reencuentro de El Vítor y La Nacaranda y cuando hicimos la escena en la que ambos nos vemos a los ojos, lloramos en plena grabación, porque fue mucha la nostalgia, mucho amor, ya lo verán. Que Adrián haya aceptado estar en esta segunda temporada, fue un reto, porque en la primera no aceptó y ahora estar con nosotros fue un regalazo”, dijo la actriz, quien se encuentra en República Dominicana, donde se encuentra filmando una película.

Puede enteresarte: Adrián Uribe le debe todo a su buen humor

“Tengo mucha emoción porque este par de personajes, Nacaranda, Nacasia y todo Nacotitlán así como El Vítor, todos han hecho mella en el público mexicano y serán eternos. Me deja con la sensación y las ganas de hacer una tercera, cuarta y hasta quinta temporada.

“Con el público me siento agradecida, porque la comedia blanca de estos personajes está en el gusto de la gente por su dulzura, inocencia, por el amor que dan, desde el día que los conocieron el público está enamorado”.

La actriz habló de cómo ha cambiado su vida profesional desde el estreno en pantalla de su personaje La Nacaranda. “Hoy me siento plenamente realizada, muy orgullosa de haberme convertido en la mujer que soy, muy agradecida, porque tengo a mis amigos a mi lado, todos fueron el resistolito que me ayudaron a pegarme porque estaba rota. Hoy me siento emocionada, agradecida, completamente plena”.

Adrian Uribe

En el foro 6 de Televisa Reynaldo López y Dulce López, productores ejecutivos de Tal para cual, encabezaron el anuncio de la segunda temporada de la serie en la que también actúan Lupita Sandoval, Maribel Fernández, Lorena de la Garza, Reynaldo Rossano, Gustavo Munguía, y Hugo Alcántara entre otros; en el cuadro de invitados, además de Adrián Uribe, estarán Eduardo Yáñez, Roberto Palazuelos, Lucila Mariscal, Luis de Alba, Carlos Ignacio y Humberto Elizondo.

Reynaldo López anunció que ya tiene autorizada la tercera temporada y arrancan grabaciones en noviembre; el productor, junto a César González El Pollo, Gerard Jalife, Gustavo Munguía, y María del Carmen Morfín, son los escritores de las nuevas aventuras de Nacasia y Nacaranda.

Lorena de la Garza, quien interpreta a Nacasia, externó su satisfacción por ser parte del elenco de Tal para cual. “Era un reto superar una primera temporada y el que regresaran estos icónicos personajes también, tanto para nosotros, como para los escritores. Ha sido un reto padrísimo porque el público nos ha dejado con un rating muy alto.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Sabemos que esta segunda temporada superará a la primera, estamos muy contentos y agradecidos, sobre todo porque las audiencias son muy buenas y gracias a ellas estamos de regreso en la televisión”, sostuvo Lorena de la Garza.

El productor Reynaldo López, declaró que a lo largo de 26 años que ha sido productor de programas de comedia, “hemos realizado 886 capítulos y de estos, 365 fueron de La hora pico”, de donde salieron estos entrañables personajes.