Estas son las secuelas que le dejó el Covid-19 a la conductora Paola Rojas

Tras semanas de haber dado positivo a Covid-19, Paola Rojas está de vuelta en televisión para reanudar su trabajo y su vida cotidiana.

La integrante de Televisa, habló sobre las secuelas que le dejó la enfermedad, la cual pudo superar a principios de julio.

Rojas, conductora de Netas Divinas, asistió como invitada especial al programa Faisy Nights, en el cual realizan entrevistas a diversas personalidades.

En dicho show, ella reveló todas las complicaciones que ha tenido tras contagiarse de Covid-19, una enfermedad que lamentablemente ha cobrado la vida de millones de personas en todo el mundo.

La también periodista dijo que aún está falta de energía (se cansa y agita más rápido que antes de contraer el virus) y que, debido al Covid-19, sufrió un cuadro de depresión.

"La verdad estoy bien, pero no acepto nada fuera de mi trabajo porque apenas me alcanza la energía", expresó la conductora, aclarando que decidió asistir al programa por su amistad con Faisy.

Además, dijo que regresar a su trabajo y a sus actividades normales es como una terapia para ella, pues el cuadro de depresión que enfrentó le afectó mucho.

"Durante el covid de pronto era una tristeza, un llanto, pero sabía que era parte del virus", confesó.

Cabe mencionar que, las declaraciones de Paola en cuanto a la enfermedad que padeció, fueron apoyadas por los conductores del programa de Unicable: Faisy y Michelle Rodríguez.

Ambos famosos también contrajeron el virus recientemente, y afirmaron que los dos sufrieron de depresión.

"A cada quien nos toca diferente, no sólo la enfermedad, las secuelas. En mi caso hasta me deprimí", dijo Faisy.

Mientras que Michelle expresó: "Como sabe que soy chillona, Faisy me dijo: 'Agárrate porque te va a dar por llorar', y fue un llorar".

Por otro lado, Paola Rojas, quien forma parte de los excelentes comentaristas de la transmisión de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, habló un poco sobre la manera en la que sobrelleva los comentarios ofensivos hacia ella.

"Siempre el ser público te expone, te obliga a eso. Sí es fuerte, pero ya a estas alturas ya estoy vacunada, o sea, qué más expuesta (...) Es todo un proceso, es todo un trabajo. Me he esforzado en estar bien yo, en construirme, en tener autonomía en todos los sentidos, autonomía económica, autonomía emocional. En esforzarme en ser mejor, en quererme mucho. He trabajado mis culpas y mis miedos", comentó.

A continuación, toda la entrevista a Paola Rojas: