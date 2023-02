Regresa la Fiesta del Cine: ¿cuándo, dónde y qué películas ver por 29 pesos en CDMX?

Con el objetivo de recordar al público la experiencia de ver una película en pantalla grande y con un sonido envolvente, distintas cadenas de cine se unen para lanzar la Fiesta del Cine 2023.

“El cine sigue siendo el entretenimiento fuera de casa más económico, esto si se compara con conciertos, el teatro, partidos de futbol y parques. Es la experiencia más económica; la experiencia de ver las películas en casa es comparable con lo que realmente una persona podría vivir en el cine”, afirmó en conferencia de prensa Tábata Vilar, directora de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica de México, CANACINE.

México se ubica en el top ten de países donde el costo de la entrada para las salas de cine es más barato, la evolución del precio del boleto durante una década no subió a pesar de la inflación, de hecho, en 2013 hasta bajó, explicó la ejecutiva.

¿Cuándo y dónde será la Fiesta del Cine?

Luego del éxito de la primera campaña que se llevó a cabo el año pasado, distribuidoras y exhibidores como Cinépolis, Cinemex, Cinebox, Citicinemas, Cinemagic, Cinestar, Cinetop, y Cinedot vuelven a unir esfuerzos y del 27 de febrero al 1 de marzo, todas las películas de la cartelera tendrán el precio especial de 29 pesos.

Este costo únicamente será válido para el formato tradicional, el acceso para ver cintas disponibles en 3D, MacroXE y Sala Jr estarán en 49 pesos, mientras que las salas platino, VIP o con pantallas 4XD, IMAX, Screen X y Dolby Atmos se ofrecerán en 69 pesos.

Películas que podrás ver en la Fiesta del Cine

Uno de los estrenos con los que iniciará la fiesta será la cinta Huesera, de la directora mexicana Michelle Garza Cervera, protagonizada por Mayra Batalla, Natalia Solián, Alfonso Dosal, Martha Claudia Moreno, Sonia Couoh, Samantha Castillo, entre otros.

La ópera prima de Cervera aborda la historia de Valeria, una mujer que enfrenta la maternidad de una manera distinta, totalmente opuesta a lo que muchas otras pudieran idealizar.

“Me parece fundamental la unión del día de hoy con todos los que hacen cine. Huesera se gestó de manera muy casera, de manera artesanal, en la mente de Michelle y Abia Castillo que son las guionistas, así como también yo como actriz pensando en lo que vamos construyendo en personajes, historias, pero nada de eso tiene sentido si no llega al público”, dijo Batalla.

“Me parece fundamental esta colaboración y unión porque uno creería que los que conformamos el crew son suficientes para que el proyecto llegue al público y no, esto no sirve si no existe una distribución a nivel nacional. Me siento agradecida y orgullosa de formar parte de esta campaña y que esta cinta de corte independiente sea parte de los estrenos que se promueven”, completó la actriz.

Otros de los estrenos de la semana serán Las Momias y el Anillo Perdido, Desconectada, Tár, Quizás para Siempre, Vivir y Estación 14.

Otras promociones de la Fiesta del Cine

Además de los descuentos en los boletos, también se tendrán promociones en el área de dulcería, según informaron los organizadores.

En septiembre del año pasado se realizó por tres días la primera edición de la Fiesta del Cine, que logró una asistencia de 2.1 millones de personas en salas de cines en toda la República Mexicana; participaron 922 complejos, lo que hacen un total de siete mil 171 salas a nivel nacional.

Con esta campaña buscan recuperar los números que presentaron en 2019, año en el que más personas asistieron al cine, se vendieron 352 millones de boletos.

“Todos los complejos de cine en México nos estamos sumando por una buena causa, todos los cines en el país armamos esta fiesta a nivel nacional, todos unidos pretendemos impulsar el cine, hacer que la gente vuelva a conectar con las salas, que motivemos a que las películas se vean en la mejor sala desde el cine más pequeño hasta en las grandes cadenas”, expresó Mauricio Ballesteros, de Programación de Cines Independientes.

Incluso, los involucrados aseguraron que existirá una segunda Feria del Cine este año, pero en el mes de septiembre, tentativamente; todo dependerá de la respuesta del público ante este evento.