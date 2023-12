Filarmónica de las Artes tocará su trilogía rockera: Guns N’ Roses, The Beatles y Queen

Esta temporada, los villancicos y canciones navideñas invaden desde los pasillos de los centros comerciales y cafeterías, hasta las salas de concierto y grandes auditorios. Como una alternativa diferente, la Orquesta Filarmónica de las Artes ofrecerá su serie de conciertos Trilogía del Rock Vol.1, en la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural OllinYoliztli.

Se trata de la presentación de tres de los conciertos con arreglos de grandes bandas del rock que han tenido buena recepción del público por su calidad y energía; los homenajes a Guns N’ Roses, The Beatles y de Queen, se presentarán los próximos 22 y 23 de diciembre, así como 1 de enero de 2024, respectivamente.

Comienza una tradición

“En la cena de Navidad o en alguna de las reuniones que tanto se prestan en estas fechas para volver a ver a la familia y los amigos, no en todo momento suenan villancicos. Nuestro objetivo es proponer una oferta de espectáculos distinta a la de la temporada", explica en entrevista con El Sol de México Enrique Abraham Vélez Godoy, director de la Filarmónica de las Artes.

Aunque, detalla, la orquesta también forma parte de la tradición, "y tiene su concierto navideño (el cual se presentará el 25 de diciembre) y ahorita está presentando El Cascanueces”.

Con su programa de recitales de rock, busca crear otra tradición navideña, que involucra a más artistas, tanto en el repertorio como en la alineación.

Cada concierto contará con la participación de diferentes directores al frente de la orquesta: el titular Vélez Godoy, en el concierto de Queen, Odette Waller dirige el recital dedicado a The Beatles y Emmanuel Vázquez el de GunsN´Roses.

Para esta trilogía, la orquesta además contará con la participación de los cantantes invitados Larissa Urbina, Mayte de Samaniego, Karen Chable, Omar Olvera, Juan Pablo Ruiz y Ruby Rex.

Los asistentes a estos conciertos, podrán escuchar grandes clásicos del rock con arreglos para orquesta como Welcome To The Jungle, November Rain, Sweet Child O´Mine y Rocket Queen, o Bohemian Rhapsody, Another One Bits the Dust, y We Will Rock You.

Vélez Godoy afirma que la relación de estos géneros con las orquestas realmente no ha sido tan lejana, pues varios de los artistas que interpretan en su trilogía ya contemplaban acompañamientos de instrumentos clásicos en sus composiciones.

Agrega que este tipo de espectáculos ha permitido sanar algunas brechas entre el público y las orquestas: “Es música popular y comercial, sí, pero, como en todo, también hay cosas buenas, el detalle está en hacer una buena selección.

“A veces para los mismos músicos de orquesta de pronto es raro ver un programa como este, pero una vez que lo tocan se quedan con ganas de tocar más porque realmente es bueno. Creo que lo más importante es buscar romper los muros que de pronto se hacen entre el público y las orquestas, pero también en entre los mismos músicos y los gustos del público”, afirma el director.

Algo sobre lo que pone el acento el director es que, para este año, en las fechas 25 de diciembre y 1 de enero, la Filarmónica de las Artes será la única agrupación musical de su tipo que ofrecerá presentaciones en el país.

“Con estos conciertos —el navideño del 25 y el del Queen, el 1 de enero—, queremos sembrar la costumbre que sucede en los grandes teatros del mundo y que en México también podríamos adoptar. Creo que agregar la tradición de escuchar música de orquesta en las fiestas importantes puede ser muy atractivo, tanto para los músicos, como para toda la gente”, finaliza.