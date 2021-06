Esta foto confirma reconciliación de Jennifer López y Ben Affleck

Apenas hace unas semanas surgieron especulaciones sobre la reconciliación de Jennifer López y Ben Affleck, y ahora, dichos rumores son confirmados.

17 años después de su romper su compromiso, ¡la llama se volvió a encender!, y es que la pareja se separó justo antes de llegar al altar, pero al parecer el amor aún permanece.

Gossip

Unos paparazzis captaron a los famosos besándose en público, mientras tenían una cena familiar en Malibú, California, en la cual celebraban el cumpleaños de la hermana de Jennifer, Lynda López.

Dichas imágenes fueron publicadas por el diario New York Post, y ya han sido replicadas por varios medios de comunicación alrededor del mundo.

Por otra parte, el medio Page Six , también difundió un video dónde se puede ver a la pareja llenándose de mimos y cariños en un restaurant de Malibú.

EXCLUSIVE: Ben Affleck and Jennifer Lopez make out at steamy PDA-packed dinner https://t.co/vyUmEci4Pi pic.twitter.com/ITcGcgv9x2 — New York Post (@nypost) June 14, 2021

They’re so happy together, that’s all it matters. ❤️ pic.twitter.com/fuFcgbMZ1A — bennifer tea (@jloaffleck) June 14, 2021

Hasta el momento, ni la cantante ni el actor han hablado al respecto, pero las fotos y el video capturados, encontraron la prueba de que la pareja está reanudando su romance.

Cabe recordar que, JLo recientemente rompió con su ex prometido Alex Rodríguez, quien intentó buscar a López, pero al verse frustrado y enterarse de que ella ya estaba en un nuevo romance, decidió hacerse a un lado y seguir por su lado.

Aparentemente él también ha frecuentado a su ex pareja, Cynthia Scurtis, pues en su Instagram, Rodríguez compartió fotos a su lado.

Foto: Instagram | @arod

Será que la frase “Uno siempre vuelve a los lugares donde amó la vida” ¿es cierta?