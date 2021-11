Karol Sevilla confiesa por qué admira a Joey Montana

Karol Sevilla lo vuelve a hacer, en el dueto con el panameño Joey Montana, ha conquistado en dos semanas 1 millón 900 mil visualizaciones del video que dirigió Rodrigo Aroca, que cuenta además con la participación del tiktoker Daniel Khosravi.

“Estoy feliz porque comparto la interpretación con Joey Montana, a quien admiro mucho por su humildad y me dice que su hija es muy fan de mí, lo cual me llena de orgullo y satisfacción porque tengo muchos seguidores y hasta chiquitines”, detalla en la entrevista con El Sol de México.

Sociedad Karol Sevilla regresa actuar con Disney+ y va a los Kids' Choice Awards México 2021

Karol Sevilla, quien actualmente está plena en el amor de la familia y en pareja, resalta las cualidades de Pase lo que pase. “La letra habla de un coqueteo que hace una chica hacia un chico que le gusta y se atraen y ella da el primer paso, aunque pudiera pensarse que ella es la mala y él un santo. Sin embargo, ambos son unos pillines en el amor”, describe.

“Es una canción que es bastante bailable y a la gente le gustó, nuestras visitas hablan por sí solas. El público que me sigue son también chavitos que se sienten identificados con mis letras, ya pasaron por ese proceso en el coqueteo en el amor y que hacen suyo el tema”.

Karol Sevilla adelantó que próximamente saldrá su álbum el que contendrá todos los cortes sencillos radiales que lanzó en este 2021 y que lo cierra con Pase lo que pase, “van a ir sólo cuatro temas inéditos es lo que tenemos en mente hasta el momento”.

De su experiencia con Joey Montana destaca lo buena persona que le pareció. “Es un gran artista que admiro desde hace tiempo. Es algo super cool, poder colaborar con gente talentosa, es gente humilde con los pies en la tierra, en él no existen egos de por medio, es lo más interesante que viví a su lado y más cuando realizamos el videoclip, que no sólo platicamos, también me dio muchos consejos para mi crecimiento en la música”.

Agrega que: “inicialmente grabé sola el tema, pero la gente a mi alrededor coincidió que debería llevar una voz masculina y de inmediato se pensó en Joey Montana y ha sido padrísima la experiencia”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Karol Sevilla quien el miércoles cumplió 22 años, acopla su carrera musical con la actuación. Su más reciente proyecto es la serie de Disney+ Siempre fui yo que se va a estrenar en febrero de 2022 y en la que participa al lado de Pipo Bueno, ella fue quien sugirió que su personaje llevara el nombre de María Guadalupe del Mar.

La cantante y actriz hizo también un balance del 2021. “Ha sido una montaña rusa, he pasado por muchas cosas tanto personales como en el plano profesional. Lo veo como un año de retos y un año de aprendizaje, un año que me ayudó para saber lo que quiero en el día de mañana.