Kult | La música que marcó al 2020

El 2020 pasará a la historia como un año singular para todos, en todas las áreas de nuestra vida. Y desde luego, será recordado por los músicos y por todos los aficionados a la música como el año en que se dejaron de realizar conciertos, trasladándose prácticamente toda la actividad de este rubro a la música grabada y a los esfuerzos que los artistas pudieron realizar para promocionarse de manera virtual.

Durante este año tan impredecible y caótico, la música se vio afectada por la crisis del Covid-19, pero al mismo tiempo fue una de las expresiones en las que más se refugiaron millones de personas en todo el mundo.

Los sonidos del reguetón, el trap, el pop y el R&B continuaron dominando el panorama, pero también salieron a la luz algunas propuestas de rock y soul de excelente manufactura.

He aquí algunos de los nombres que, si bien no son los más populares en los conteos de los servicios de streaming, sí fueron algunos de los que ofrecieron historias y sonidos más entrañables, y quizá duraderos.

HMLTD

Después de lanzar varios sencillos desde 2016 y un mini álbum en 2018, finalmente este año la banda oriunda de la capital inglesa lanzó su disco debut, West of Eden, en el que ofrecen una buena fusión de rock, new wave y glam que ha llamado la atención de miles de orejas y levantado buenas críticas en la prensa especializada.

Al quinteto, que originalmente se llamaba Happy Meal Ltd., se le ha criticado por ser hombres heterosexuales que se quieren apropiar de la estética queer o transgénero, a lo que el vocalista de la banda Henry Spychalski responde que de su parte sólo hay una intención de querer crear algo que consideren hermoso.

THE CUCKOOS

Desde Houston, Texas, esta agrupación comenzó a hacer mucho ruido en 2017, cuando lanzaron su primer LP homónimo. Pero fue hasta 2020 que con su segundo álbum I Hate Love lograron llamar la atención en un plano más global.

“We Can Take A Trip To Another Day”, “I Can't Get Over You” y “Why Don't U Ever Call Me Anymore” son tracks que dan cuenta de su sonido que retoma mucho del clásico rock setentero y de la psicodelia.

Liderados por el vocalista, compositor y tecladista Kenneth Frost, este cuarteto se vale de pocos elementos para lograr un rock directo, enérgico y contagioso.

FONTAINES D.C.

Desde Dublín, Irlanda, esta banda debutó en 2019 con el disco Dogrel, del cual sonó mucho una canción llamada “Boys in the Better Land”. Pero para no dormirse en sus laureles, el conjunto se apresuró a preparar su segunda producción, A Hero’s Death, que vio la luz a mediados de 2020, y con la que reafirman que el post-punk se sigue escuchando bien en pleno siglo 21.

Amantes de la poesía beat, el cine de mafiosos y el garage rock, este quinteto se abre camino como una de las promesas del rock que darán mucho de qué hablar en los próximos años. Las nominaciones y premios comienzan a llegar, pero la banda está muy concentrada en su música.

SOCCER MOMMY

Sophia Regina Allison es la mente maestra detrás del alias de Soccer Mommy; una multiinstrumentista de raíces suizas, aunque nacida en la ciudad norteamericana de Nashville, Tenesessee.

Aunque debutó en 2018 con un álbum llamado Clean, fue hasta que lanzó su segundo LP Color Thoery, a principios de 2020, que el mundo pudo apreciar todas sus capacidades y atributos musicales, que se mueve entre un indie rock-pop y una especie de dream pop bastante atractivos.

“Bloodstream” y “Circle the drain” son algunos de los tracks que ayudaron a este álbum a figurar en los conteos de lo mejor del año en publicaciones especializadas en música independiente.

CAROLINE ROSE

La carrera de esta cantautora neoyorquina se puede dividir en dos etapas: la primera, a principios de la década pasada, cuando lanzó dos discos inspirados en la música folk y el country, los cuales le valieron cierto reconocimiento en la escena musical.

Sin embargo, fue hasta que decidió darle un giro más pop rock a su música, con los discos Loner (2018) y Superstar (2020), que Caroline Rose se convirtió en una figura destacable, gracias a canciones como "Do You Think We'll Last Forever?" y "Feel the Way I Want".

No nos extrañaría que en el futuro Caroline Rose siga entregando materiales de calidad.

THUNDERCAT

Stephen Lee Bruner es un multiinstrumentista y compositor de Los Ángeles, California, que refugiado en el alias de Thundercat nos entrega una música que fusiona estilos como el R&B, soul y el acid jazz con el funk y la música electrónica.

Aunque su carrera comenzó desde el año 2000, fue hasta 2011 cuando lanzó su primera producción discográfica y hasta 2017 cuando comenzó a ganar notoriedad, con su disco Drunk.

Finalmente, este 2020 lanza su cuarto LP, en el que, apoyado por el reconocido productor Flyng Lotus, alcanzó un reconocimiento generalizado gracias a tracks como "Funny Thing", "Dragonball Durag" y "Fair Chance".

CORNERSHOP

Casi siempre que una figura de la música vuelve a sus raíces es porque acaba de pasar por un periodo de sequía creativa o por algún desvarío que le ha llevado a volver a su zona de confort. En el caso de esta banda formada en Leicester hace casi tres décadas, el regreso a sus raíces emprendido en 2020 en el álbum England is a Garden ocurre después de una serie de excursiones que emprendió por terrenos como la música bailable, el pop, el rap y el jazz, con excelentes resultados.

Así, este año no pudo más que representar otro éxito creativo para el grupo liderado por Tjinder Singh; un combo cuya mayor virtud es su capacidad de mutar, saliendo siempre bien parados.

EL COLUMPIO ASESINO

Poco más de dos décadas avalan la carrera de los de Pamplona, España, que desde que comenzaron en 1999 han sabido mantener una carrera bastante interesante.

Si bien en 2020, con su disco Ataque Celeste la banda ya suena muy distinta al conjunto que conocimos en 2003 con un disco homónimo, mucho más oscuro y estridente que en la actualidad, la agrupación ibérica no deja de sorprender a sus seguidores gracias a sus experimentaciones sonoras, en las que siempre añaden cierta dosis de tensión que logra engancharnos en cada nueva reproducción, con géneros que atraviesan las diferentes facetas del rock.

FUTURE ISLANDS

Esta banda norteamericana de synth-pop tiene una virtud de la que pocas pueden presumir en la actualidad: un estilo propio que los hace plenamente identificables desde la primera escucha.

Con poco más de una década de trayectoria y seis discos de estudio, los oriundos de Carolina del Norte, nos entregan una música muy emotiva, cargada de simbolismos e imágenes siempre redondeados con una producción muy fina.

Arropados por sellos prestigiosos como 4AD y Thrill Jockey, los Future Islands dieron otro paso certero en este 2020 con su disco As Long as You Are, del que se desprenden joyas como “For sure”, “Born in a war” y “Moonlight”.

IDLES

A veces en la música suceden contradicciones afortunadas. Lo irónico en el caso de esta banda oriunda de Bristol, Inglaterra es que al lanzamiento de su tercera placa, titulada Ultra Mono, le acompañó una agresiva campaña de promoción que no es usual en lanzamientos de este tipo, más orientados al rock duro.

Este año, Idles nos entregó un disco potente, que se disfruta mucho a todo volumen, aunque no es una apto para todo tipo de escuchas.

Producidos por Nicolas Launay, en cuyo curriculum figuran grabaciones de Nick Cave and the Bad Seeds, Anna Calvi, y los Yeah Yeah Yeahs, este será el lanzamiento definitivo de esta banda.

EL MUERTHO DE TIJUANA

En el plano nacional, este fue uno de los grandes regresos. Cinco años después de su álbum debut Padre Santo, y de una serie de eventos desafortunados, entre los cuales estuvo un mal manejo de su carrera, este personaje logró darle la vuelta a la adversidad y lanzar uno de los discos más esperados en México: su edición en vinil del álbum Kálmathe Satanás, en donde sigue regalándonos su propia visión del mundo.

No fue el músico más popular del año, tampoco el más virtuoso ni el que tiene un mejor manejo de las redes, pero tampoco necesita nada de eso, porque a cambio es uno de los más originales e interesantes del panorama actual mexicano.

BOB DYLAN

Y cuando nadie lo esperaba, el Premio Nóbel de Literatura 2016, fue noticia este año por dos razones: que le vendió su catálogo completo a Universal Music y que lanzó el disco Rough and Rowdy Ways, en el que vuelve a retomar estilos como el folk y el country para entregar otra obra imprescindible, como si le hicieran falta en su impresionante discografía.

“False Prophet”, “My Own Version Of You” y “Key West (Philosopher Pirate)” dan cuenta de un Dylan cuya voz suena cada vez más aguardentosa -recordándonos por momentos a Tom Waitspero cuyo feeling y talento continúan en plena forma. Gran regreso el de mister Zimmerman.

