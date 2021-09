¿La hackearon? Laura Bozzo reaparece en Twitter; esto dijo

La famosa conductora Laura Bozzo, ha desatado una gran polémica debido a los problemas legales que enfrenta con el SAT por el presunto delito de defraudación fiscal.

Han pasado varias semanas desde que el actor Alfredo Adame confeso que él fue quien la denunció ante las autoridades, y desde ese entonces no se ha sabido nada sobre Bozzo, incluso fue citada ante un juez en el Estado de México, pero nunca se presentó.

El día de ayer, mediante su cuenta de Twitter, se hicieron virales varias publicaciones de la conductora.

"Siento no haber cumplido, entendí tenía tres años para hacerlo y si no me presente es porque por mis problemas de salud avalados por médicos era una sentencia de muerte anticipada”, escribió en su Twitter.

En otro de los posts Laura afirmaba que estaba 'dopada' debido a que sufre problemas de depresión y que logró escaparse para publicar los tuits:

"Eso es lo que quiero mi adorado. Me tienen dopada por mi depresión. Ahora me escapé y pude mandar este mensaje. Quiero acabar con esto. Mis hijas están vendiendo mi depa de Acapulco y lo que se deba pagar, se paga, pero encerrada imposible. ¡Les ruego me ayuden!", se lee en el tuit.

La mañana del día de hoy, Laura publicó otro tuit en el que expresó que su cuenta había sido hackeada, por lo tanto, decidió ausentarse de sus redes sociales.

Además, desaparecieron los tuits anteriores, mismos que fueron reposteados por otras cuentas.

La famosa hizo hincapié en que no se irá de México, además, afirmó que espera terminar con sus problemas legales cuanto antes.