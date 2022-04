Luisito comunica vuelve a dar voz a “Sonic”, el personaje de videojuegos

Cuando eran niños, Luisito Comunica y sus primos solían pasar mucho tiempo jugando videojuegos. Por ello cuando llegó a sus manos el doblaje de la película Sonic, le dio mucha alegría, pues lo remontó a esos momentos de convivencia.

"Me acuerdo de tardes con mis primos jugando Sega (la compañía que lanzó a la fama al personaje), me acuerdo que a uno de ellos le compraron una consola cuando éramos chicos, y era una gran emoción para todos”, narró en entrevista.

Sin embargo, el youtuber confesó que al ser el menor de todos, no tenía la misma habilidad para los videojuegos, por lo que sus participaciones en las partidas solían ser muy breves. "Era de los primos chicos, me acostumbré a ser el que echa porras, porque ya sabía que cuando jugaba me iban a sacar luego luego, entonces mejor le daba ánimos a mi hermano".

El también emprendedor calificó como más icónica esta nueva entrega de la película, por lo que opina que los seguidores de la saga también sentirán esta nostalgia.

La historia sigue los sucesos que se desatan luego de que Sonic se establece en Green Hills, y el malvado Dr. Robotnik (Jim Carrey) regresa a buscar una esmeralda con el poder de destruir civilizaciones, y esta vez con la ayuda de Knuckles (Idris Elba).

A nivel actoral, Luisito se dijo más conectado con el personaje, ya que tuvo más horas disponibles para las sesiones.

"Ahora sentí más personal la experiencia del doblaje, en esta ocasión me tomé más tiempo de mi calendario para conectar con el personaje. Al nivel que cuando acabó la grabación hasta me dio tristeza, pero lo sentí más lindo".

Sus proyectos lo ayudan a aprender

Luisito platicó que este tipo de proyectos le resultan una gran escuela, pues tiene la oportunidad de conocer de cerca cómo es el proceso de realización de las grandes producciones.

“Abro mucho mi visión para aprender, ahí me tienes en mis ratos libres o en la hora de comida, preguntándole a los técnicos para qué sirve cada botón. Igual cuando he tenido la oportunidad de trabajar en series o comerciales, hago lo mismo, me gusta aprender porque el cine me apasiona muchísimo".

Asimismo, compartió que sin importar cuánto trabajo tenga, siempre se da el tiempo para ir a ver una buena película. "Soy crítico de closet, me encanta ver todo lo que está en cartelera. Ir al cine me encanta, prefiero comer ahí que ir a un restaurante, si tengo un rato libre me doy una vuelta”.

Sonic 2, cuya precuela generó alrededor de 320 millones de dólares en taquilla, tendrá un pre estreno este 6 de abril, y a partir del día siguiente estará disponible en todos los cines.