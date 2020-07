Netflix se queda con cinta The Trial of the Chicago 7 de Aaron Sorkin

Los Ángeles. Netflix compró The Trial of the Chicago 7, una película que escribió y dirigió el aclamado guionista Aaron Sorkin y que finalmente se saltará los cines debido a la crisis del coronavirus.

La revista Variety señaló que la plataforma digital ha adquirido los derechos globales de una cinta que, en principio, iba a distribuir Paramount en Estados Unidos y Canadá.

El portal Deadline apuntó ayer que Netflix desembolsará 56 millones de dólares en esta operación.

Eddie Redmayne, Sacha Baron Cohen, Jeremy Strong, Joseph Gordon-Levitt, Mark Rylance, Michael Keaton, John Carroll Lynch y Frank Langella dan forma al estelar (y muy masculino) reparto de este proyecto de Sorkin, ganador del Oscar al Mejor Guion adaptado por The Social Network (2010) y creador de The West Wing (1999-2006), que está considerada como una de las mejores series de la historia.

Sorkin ha escrito y dirigido The Trial of the Chicago 7, que es su segunda película como realizador tras Molly's Game (2017).

Como guionista, su carrera incluye cintas como A Few Good Men (1992), Charlie Wilson's War (2007), Moneyball (2011) y Steve Jobs (2015).

The Trial of the Chicago 7 narrará la historia de siete activistas que fueron acusados de conspiración e incitación a disturbios por las protestas durante la Convención Nacional Demócrata que se celebró en Chicago en 1968.

El juicio, tras unas movilizaciones pacíficas que desembocaron en importantes choques entre manifestantes y policías, fue muy mediático y tenía como telón de fondo las protestas contra la guerra de Vietnam y la contracultura de los años 60 en Estados Unidos.

Con esta cinta, Netflix incorpora una nueva baza a sus apuestas para la temporada de premios de Hollywood en 2021.

El gigante digital ya cuenta con otros ases bajo la manga para los galardones como Da 5 Bloods de Spike Lee, que se presentó el pasado 12 de junio; o las todavía pendientes de estreno Mank de David Fincher y Hillbilly Elegy de Ron Howard.