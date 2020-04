Muere Martha Avante Barrón, mamá de Los Ángeles Azules

Hoy alrededor de las 12:30 de la tarde las cuentas oficiales de Los Ángeles Azules se pintaron de luto para anunciar la muerte de la señora Martha Avante Barrón fundadora de la agrupación mexicana.

Hasta el momento se desconocen las causas de su muerte y los miembros de la familia Avante Mejía se han negado a dar declaraciones al respecto, pidiendo respeto por esta complicada situación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Los Ángeles Azules (@angelesazulesmx) el 1 de Abr de 2020 a las 11:28 PDT

El papel de Avante Barrón en esta historia musical es de suma importancia, ya que fue ella y su esposo Porfirio Mejía García fueron quienes en la década de los 70 consiguieron comprar el primer equipo de sonido para que los futuros reyes de la cumbia iniciaran a probar suerte con los sonidos que los convertirían en una leyenda.

El reconocimiento a la figura de su madre era fundamental para los hermanos Mejia Avante, quienes en 2014 se hicieron del premio Éxito SACM que otorga la Sociedad de Autores y Compositores de México el cual dedicaron y regalaron a su madre como reconocimiento al apoyo incondicional que les dio para formar el grupo y al mismo tiempo impulsarlos a terminar una carrera universitaria.

Foto: @angelesazulesmx

En una entrevista publicada el 15 de enero de 2020 en El Sol de México, Jorge Mejía Avante creador de varios de los éxitos del conjunto comentó sobre su madre.

“A los 11 años mi mamá me llevó a la escuela de música y ahí me quede estudiando hasta los 25 años, estudié por 14 años en el Conservatorio Nacional de Música, en la Libre de Música un año y en el INBA dos años, también estuve en la vocacional 7 y me titulé de ingeniero arquitecto en el politécnico, además estudié piano por ocho años de manera particular”, compartió el compositor.

Cabe destacar que en los recientes años, el grupo logró trascendencia internacional gracias a sus sonidos de cumbia y a la forma que han reinventado estos ritmos añadiendo instrumentos de orquesta y voces de intérpretes como Ximena Sariñana, Natalia Lafourcade y Belinda.