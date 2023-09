Taylor Swift, en su era roja: así festejó la anotación de Travis Kelce en el partido de Kansas City

Los rumores sobre el inicio de una relación entre la cantante Taylor Swift y el jugador de la NFL Travis Kelce se agravaron luego de la gran reacción que tuvo la intérprete de "Cruel Summer" al tochdown del jugador.

Durante el partido de Kansas City Chiefs contra Bears, siendo el primero donde Kelce juega en la posición de tight end, Taylor Swift estuvo muy atenta a cada movimiento que realizaba el jugador.

Fue en la primera media hora del juego cuando Kelce anotó un touchdown y un segundo después, las cámaras del estadio lograron captar a Taylor en plena celebración junto a Donna Kelce, la madre de la estrella de la NFL.

How about that touchdown, @TaylorSwift13? pic.twitter.com/f58bpLeLWT — NFL (@NFL) September 24, 2023

"Los colores de los Chiefs lucen tan bien con Taylor hoy" y "Ella nos hace celebrar un touchdown, esto no estaba en mi carrito de bingo de 2023", fueron algunos comentarios que realizaron las swifties en redes sociales.

Al término del partido, Taylor y Travis salieron juntos del estadio, y ella incluso usaba una sudadera de Kansas City atada a la cintura.

Del mismo modo, Patrick Mahomes, el mariscal de campo de dicho equipo, dijo en un entrevista en el área de campo, que ya sabía que Taylor se encontraba en las gradas, por lo que "sabía que tenía que pasarle el balón a Travis".

Taylor Swift and Travis Kelce leaving Arrowhead together after the game (Chiefs won!) !!! 🥹

pic.twitter.com/2NfxYNsn20 — Taylor Swift Updates (@SwiftNYC) September 25, 2023

Cabe recordar que desde hace unos meses, específicamente en julio, el jugador de la NFL mostró interés por la artista que recién estuvo en México para el The Eras Tour. Incluso, el ala cerrada del equipo campeón de la NFL intentó conocerla en uno de sus conciertos.

A pesar del intento, trascendió que Taylor Swift no le dio la oportunidad a Travis Kelce en ese momento. Incluso, el jugador confesó en su podcast que se decepcionó al no poder darle su número a la artista.

“Me decepcionó que ella no hable antes o después de sus shows porque tiene que guardar su voz para las 44 canciones que canta. Así que me dolió un poco no haber podido darle uno de los brazaletes que le hice”, relató.

Semanas después de esa declaración, se vio a Taylor Swift y a Travis Kelce caminando juntos por las calles de Nueva York en lo que parecía una cita y fue el hermano del jugador, Jason Kelce, quien aclaró los rumores sobre un posible noviazgo.

Durante una entrevista para el podcast WIP Morning Show, el centro de los Philadelphia Eagles confirmó que sí está pasando algo entre los dos.

Con información de Aurora Rocha y Yael Rueda