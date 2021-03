Paramount+ llega a México con Kamp Koral, el origen de Bob Esponja

Bob Esponja es tan importante para la cultura pop en Estados Unidos y otros países como México, que los actores de doblaje para su versión original deben tener cuidado de no decir cosas indebidas en público.

“Hay un gran nivel de responsabilidad, no puedes andar por la calle siendo un idiota y que se den cuenta que eres la voz de Calamardo. No quieres traer ese irrespeto a la franquicia y a los personajes, debes mantenerte en línea, con respeto”, dice Rodger Bumpass con ese tono nasal que de inmediato remite al malhumorado pulpo que habita en Fondo de Bikini.

Y es que apenas dicen unas palabras los oídos captan esas voces que por 22 años han doblado en inglés a los personajes de la serie animada de Nickelodeon. “Es como un súper poder, puedes ser sarcástico y la gente no se da cuenta”, bromea Tom Kenny, la voz original de Bob Esponja.

“No creo que haya muchos actores con la oportunidad de interpretar un mismo personaje por tanto tiempo. Es un gran regalo de Stephen Hillenburg –creador de la serie quien murió en 2018 tras padecer esclerosis lateral amiotrófica–, y no hablo del dinero, hablo del alma; nos dio alma”.

Soltando la escandalosa risa de Bob Esponja que sorprende a los periodistas reunidos vía zoom desde diversos países, Tom Kenny coincide en la responsabilidad que implica prestar su voz a un personaje con tal influencia. “Bob tiene una relación muy especial con el público, así que debemos tratarlo con cuidado”.

El éxito de la serie es resultado de la química que Stephen Hillenburg y Tom Kenny lograron desde que inició en 1999, dice Bill Fagerbakke, la voz de Patricio Estrella. “Todos hemos sido tocados por lo que Stephen creó y Tom se volvió el vínculo entre el material y el alma. Eso es parte del corazón, del motivo por el que el público sigue viendo el show”.

La serie nominada a diez premios Emmy se volvió una franquicia de la que surgieron tres películas y una obra musical en Broadway. Ahora se añade la nueva serie animada Kamp Koral, una precuela que mostrará cómo se conocieron los habitantes de Fondo de Bikini cuando eran niños.

“Es un poco más ingenua, en ese mundo ellos están descubriendo cosas. Hay muchos easters eggs y referencias a otros episodios que divertirán a quienes hayan seguido la serie desde el principio”, asegura Tom Kenny.

La nueva serie animada al estilo CGI mostrará cómo sus protagonistas van encontrando desde jóvenes su camino. “Es gracioso ver a Arenita tratando de ser una científica y teniendo ideas de lo que quiere hacer a una edad tan temprana. Es muy cool verlos en su proceso de crecimiento”, asegura Carolyn Lawrence, voz de la mejor amiga de Bob y Patricio.

Kamp Koral es uno de los estrenos que forman parte de Paramount+, el servicio premium de streaming que debuta hoy en México y otros 17 países de Latinoamérica. La nueva plataforma albergará otros programas infantiles como Las tortugas ninja, Dora la exploradora o Paw patrol, así como las series Dexter y Killing Eve o el reality Jersey Shore.

Paramount+ tendrá entre sus próximos estrenos la serie The first lady, sobre las primeras damas de Estados Unidos Michelle Obama, Eleanor Roosevelt y Betty Ford; así como la película The father, nominada recientemente al Globo de Oro. Entre su catálogo estarán disponibles las franquicias de Misión imposible y El padrino.