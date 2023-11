Paris Hilton revela que fue madre por segunda vez

Paris Hilton se volvió tendencia mundial luego de anunciar que se convirtió en madre por segunda ocasión; esta vez se trató de una niña a la que decidió bautizar como London en honor a una de sus ciudades favoritas. La empresaria destacó que tuvo que pasar por un tratamiento médico especializado para cumplir este sueño.

Este anuncio lo emitió durante el Día de Acción de Gracias, una de las celebraciones más importantes de Estados Unidos que se realiza de forma anual. Al igual que con su primer hijo, la socialité mantuvo este proceso en privado, pues acordó con su esposo Carter Reum que esta etapa solo sería para ellos.

Esta revelación generó cientos de reacciones en la web, ya que sus colegas y seguidores la felicitaron por la llegada de esta nueva integrante de su familia. Luego de que este suceso estuviera apartado del ojo público al inicio la también modelo decidió presumirlo con todos sus fans en las redes.

La búsqueda de una hija

Fue en enero de este año cuando Hilton le dio la bienvenida a su primer hijo a quien bautizó como Phoenix, se explicó que lo tuvo a través de la gestación subrogada, que es un proceso en el que una mujer queda embarazada con un óvulo ajeno.

Al poco tiempo reveló que estaba en sus planes tener otro bebé para que le hiciera compañía al primero: “Me encantaría que Phoenix tuviera una hermanita y llamarla London, pues Londres es mi ciudad favorita. De hecho, había elegido ese nombre desde hace mucho tiempo, probablemente hace más de 10 años".

Así fue como lo contó el pasado mes de marzo durante la promoción de su libro ‘Paris: The Memoir’. Más tarde empezó a someterse a distintos tratamientos de fecundación in vitro para tener una niña, aunque no fue algo sencillo, pues tenía 20 embriones pero todos eran varones.

“Hemos pasado por esto siete veces y todos son niños. Tengo 20 niños”, confesó en una entrevista que le dio a la revista Glamour UK, “justo me sometí de nuevo al proceso hace un mes. Estoy esperando los resultados, a ver si hay alguna niña”, agregó.

Su deseo se cumplió

El pasado jueves 23 de noviembre, en el Día de Acción de Gracias, la empresaria de 42 años compartió en su cuenta de Instagram la noticia del nacimiento de su hija; acompañó este anuncio con varias imágenes y grabaciones de sus seres queridos.

“Estoy tan agradecida por esta hermosa vida. Este año ha traído tantas bendiciones increíbles, el ser más increíble convirtiéndose en mamá. Estoy realmente tan agradecida de estar rodeada de una familia tan increíble, amigos solidarios y un marido cariñoso”, precisó en la publicación.

También difundió una fotografía en la que mostró la ropa de su bebé, que es un conjunto de color rosa que está acompañado de un pequeño oso de peluche y unas gafas rojas, además, en el pecho tiene plasmado el nombre de London.

Este post estuvo con la frase: “Agradecida por mi bebita”. Su publicación ha obtenido más de 500 mil ‘me gusta’. Tiempo atrás Hilton mencionó que uno de sus mayores sueños era convertirse en madre, incluso tenía planeado hacerlo aunque estuviera soltera.

