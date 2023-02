Reese Witherpoon y Ashton Kutcher actúan por primera vez juntos en cinta de amor

La comedia romántica Tu casa o la mía, protagonizada por Reese Witherpoon y Ashton Kutcher, reúne por primera vez a los actores, quienes, a pesar de no conocerse previamente, enfrentaron el reto de interpretar a una pareja que tuvo un breve romance 20 años atrás y se mantienen en contacto vía remota.

La historia nos pondrá en los zapatos de Debbie, una madre de familia que siempre quiso ser editora, y Peter, un empresario que en realidad es un escritor frustrado. Un buen día ambos deciden intercambiar de casas, pues ella necesita dejar Los Ángeles e ir a Nueva York para tomar un curso profesional. Con el pasar de los días, ambos comenzarán a enterarse de los secretos que guardaron y los harán descubrir lo que en realidad quieren.

“La verdad es que yo andaba muy enganchada con esta historia, pues está basada en una experiencia personal. Y lo que yo quería era hacer una comedia romántica para todos aquellos que hayan pasado por algo similar y que ya hayan acumulado algo de experiencia en sus vidas”, explicó la directora Aline Brosh, en conferencia.

Brosh, quien debuta como directora tras ser guionista de exitosas películas, como El diablo viste a la moda (2006), Un despertar glorioso (2010) y Cruella (2021), dijo que escogió a ambos actores, principalmente porque le gusta conocer gente nueva y trabajar con personas que le son casi desconocidas.

Al ser la primera vez que Reese Witherpoon y Ashton Kutcher trabajan juntos, ambos protagonistas también hablaron sobre el particular método que realizaron para generar la química necesaria para dar vida a sus personajes.

“Fue probablemente un mes antes de que empezara la grabación. Yo experimenté una especie de pequeño ataque de pánico porque no nos conocíamos, aunque nos habíamos encontrado en una fiesta y eso fue raro. Y me dije ‘se supone que somos mejores amigos desde hace 20 años’, entonces fue así como comenzamos a mandarnos videos cada día”, relató Reese, quien ha participado en otras películas como Juegos sexuales (1999) y Legalmente rubia (2001).

Así fue como ambos actores hablaban de su vida cotidiana, se preguntaban cómo les había ido en el día, sus temores, quiénes eran sus mejores amigos y por qué. Esto los acercó de un modo muy divertido, hasta el punto de que aparecieron sus hijos y mascotas en el video, e incluso el padre de Reese, ya que ella grabó en varias ocasiones desde el porche de su casa, momentos con los cuales les gustaría hacer una compilación.

“Son momentos que se han vuelto muy personales. Aunque la parte en verdad difícil de filmar la película, cuando estábamos en una escena juntos. Ambos improvisamos mucho entre nosotros, pero por la forma en que se hizo esto, parte del guion fue grabado por separado, incluso antes de que él otro comenzara grabar su parte. Así que estábamos grabando frente a un video de la otra persona”, comento entre risas Ashton, quien ha protagonizado películas como El efecto mariposa (2004) y Recién casados (2004); y es que parte de la película se desarrolla entre videollamadas.

LOS TRABAJOS Y LOS LIBROS

Al tener que interpretar a personas interesadas en el mundo de los libros, durante la conferencia se le preguntó Reese si su personaje fue adaptado a ella por la conexión que pudiera tener con la literatura, a lo que la actriz respondió también entre risas: “No, porque no leo”, bromeó, ya que ella es conductora de un podcast literario.

Mientras que, por su parte, Ashton contó que, para la creación de su personaje, con el que aseguró solo compartir la edad, la directora le mando 10 libros, de los cuales el que más le gustó fue When Breath Becomes Air, el cual le pareció “devastadoramente maravilloso”.

“Yo no soy un gran lector de ficción, de hecho, no leo mucha ficción. Cada libro tenía tarjetas de notas sobre lo que Peter obtuvo de este u otro libro… Yo realmente me enamoré con la lectura de ficción de nuevo con esta experiencia. Fue algo divertido y refrescante”.

Aline le envió cerca de 25 libros a Reese, los cuales no pudo leer por el ritmo laboral y de vida que lleva la actriz: “Entonces yo le hablé y le dije ‘tengo tres hijos, administro una compañía y otro trabajo de tiempo completo’, pero sabía que esos libros se verían muy bien el set de grabación y lo hicieron”, dijo la actriz.

La película también cuenta con la actuación de Wesley Kimmel, quien interpreta al hijo enfermizo y sobreprotegido de Debbie, y durante la conferencia hizo una breve reflexión en torno al mensaje de la cinta, que se refiere a no postergar los deseos, los sueños y el amor. “Realmente todo se trata de tomar riesgos. Creo que todos tenemos que hacerlo y aceptar el resultado”, señaló.