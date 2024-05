Transporte, renta, comida y servicios dejan sin aliento a estudiantes veracruzanos

Veracruz, Ver.- Hasta siete mil pesos mensuales llegan a pagar las familias de estudiantes universitarios tan solo en la renta de departamentos e inmuebles cercanos a las escuelas de sus hijos para que no tengan que lidiar con el transporte público y lleguen puntuales a tomar sus clases, la comida y los servicios se pagan aparte.

En la zona conurbada Veracruz-Boca del Río es común ver que alrededor de las universidades se colocan anuncios de rentas de departamentos y pensiones para estudiantes, para que los jóvenes, sobre todo los foráneos que no conocen la ciudad se instalen cerca de los plantes sin el riesgo de perderse.

¿Qué servicios tienen los departamentos en la zona conurbada de Veracruz?

El costo de los inmuebles varía según el espacio y algunos se rentan amueblados, semi amueblados y con servicios de internet, de lavado, mientras que la comida se paga aparte.

Hay padres de familia que prefieren que sus hijos vivan en pensiones como una forma de tenerlos vigilados, bajo reglas de sus caseros y que compartan con otros jóvenes.

“Mi hijo está estudiando ingeniería en la Universidad Veracruzana y le buscamos una pensión cerca de la escuela, en el fraccionamiento Virginia, el costo es de 3 mil 500 pesos mensuales y tiene una recamara que comparte con otro joven, es un cuarto bastante amplio con baño y entrada independiente de la dueña del lugar, tiene cocina y ellos deben cocinarse porque no incluye alimentos. Casi por esta zona las rentas están en ese costo, hay departamentos pequeños, pero si son más caros”, explicó Erick Hernández Castillo, padre de familia.

Sin embargo, también hay jóvenes que prefieren que se les rente un departamento cerca de la escuela, donde se les brinde seguridad y comodidad, pues como son foráneos reciben la visita de sus padres u otros familiares.

Costos de cuartos y departamentos en Veracruz-Boca del Río

Grecia, estudiante de colegio particular, señala que en su caso, sus padres le rentan un departamento en un edificio donde cuenta con servicios como cámaras de vigilancia, internet, área de lavado, tendedero, un espacio de esparcimiento y hasta gimnasio. El departamento se ubica en la colonia Jardines de Mocambo en el municipio de Boca del Río, una de las áreas más caras.

“Como mis papás no son de aquí, me pagan un departamento de 6 mil 100 pesos, es un edificio como de 16 departamentos, pero es un área muy segura, hay cámaras de vigilancia por todos lados, hay servicio de internet, hasta gimnasio y es que ellos también vienen a visitarme y es más cómodo que yo tenga mi espacio para que se queden conmigo”, dice.

Hay otros departamentos más pequeños ubicados en las zonas de Casas Tamsa Estatuto Jurídico, Hípico, con el servicio básico de internet que oscila entre los 3 mil 500 a cinco mil pesos.

“Estoy cerca de la UVM que es donde estudio y pagó 4 mil 800 pesos por un cuarto donde únicamente tengo baño, mi cama y un refrigerador, no hay cocina, tengo que comprar mis alimentos, pero bueno no agarro camión, camino de la escuela a mi casa y de la casa a la escuela”, puntualizó Andrés.

En el fraccionamiento Floresta, también habita una gran cantidad de jóvenes que estudian en la universidad que se encuentra en la zona y señalan que en la zona hay rentas que van desde los 4500 pesos a 6 mil 500 pesos.

“Mi renta es de 4 mil 700 pesos, incluye el agua, pero es un departamento pequeño, la luz se paga aparte son de 350 pesos a 450 pesos, la comida corre a mi cargo y si me gasto como 500 a 700 pesos semanales, estudió psicología y el horario es bastante pesado y no me da tiempo de cocinarme, casi siempre como en la calle”, menciona María José.

La mayoría de los estudiantes comen en la calle, en cocinas económicas o en las cafeterías de sus escuelas pues la renta de sus departamentos no incluye los alimentos y son gasto extra que va entre los 300 a 700 pesos semanales, pues una comida corrida en esta zona se ofrece entre los 65 a 80 pesos.