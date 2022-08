Sergio Arau rompe fronteras en el arte con su proyecto “Tocada y fuga”

Al entrar a su estudio, decorado con pinturas de su autoría protagonizadas por luchadores, Sergio Arau viaja en el tiempo y se transforma en Lazlo de la Vega Morris Balham Claus Vitelli y Pavón, un compositor contemporáneo de los grandes de la música clásica, que regresa a la vida para presentar el proyecto Tocada y fuga.

“Yo hice las letras de las canciones, pero luego nuestros abogados no se pusieron de acuerdo, y lanzaron su música sin mis letras ni mi crédito; ahora ya llegamos a un acuerdo y estoy retomando eso”, platicó en una entrevista con El Sol de México.

El disco, que contiene duetos con figuras como Andrea Echeverri y Rubén Albarán, y temas como Hago de los Bussines, Danubio Blues, ParaLiza y Pozole mío (el cual incluye la receta de su tatarabuela para este platillo), cuya música originalmente fue creación de compositores como Tchaicovsky, Strauss y Beethoven.

Los primeros demos de este proyecto son de hace 20 años, pero hasta la cuarentena, su esposa (la actriz y escritora Yareli Arizmendi) le aplicó “la de Bocanegra” (quien no quería participar en la convocatoria para la composición del Himno nacional y fue obligado por su prometida), invitándolo a no salir del estudio hasta terminar sus proyectos pendientes.

El también compositor asegura que este proyecto es una celebración de la cultura popular que tanto ha defendido desde el inicio de su carrera, y especialmente cuando estaba en el grupo Botellita de Jerez.

El compositor asegura que este proyecto es una celebración de la cultura popular / Daniel Hidalgo | El Sol de México

"Cuando hice el grupo inventamos el guacarock, que es una mezcla de aguacate y rocanrol muy mexicano. Me interesa revalorar la cultura popular, porque siento que eso somos, lo que hay en la calle".

Con humor, recordó una época en la que estas fusiones no eran bien vistas, e incluso se rechazaban, pero hoy ve con alegría que tanto el público como las instituciones tienen la mente más abierta a recibir nuevas propuestas.

“A mí me corrieron en los 80 y 90 de todas las galerías, porque les parecía muy naco todo lo que hacía, y en ese tiempo, con Botellita de Jerez traíamos la canción Pinche Malinche, donde al final decimos ‘todo lo naco es chido’. De alguna forma ya hemos logrado que se acepte mucho de la cultura popular hasta en los museos”.

Para compartir estas canciones, el músico presentará Tocada y fuga en vivo, que tendrá lugar de forma gratuita el próximo 21 de agosto a las 13:00 horas, en el Complejo Cultural los Pinos.

El músico dice estar harto de las plataformas digitales

Este concierto es muy importante para él, pues considera que la mejor manera de consumir la música es escucharla en vivo, ya que además de conectar directamente con el artista, se brinda un verdadero apoyo a los músicos, que el streaming está lejos de ofrecer.

El también cineasta, tiene listo el guión de la secuela de Un día sin mexicanos / Daniel Hidalgo | El Sol de México

“Estoy un poco harto de las plataformas”, declaró. “La gente siente que todo lo que está en Internet es gratis, y quiere que siga así, entonces los artistas no tenemos de dónde. De repente hasta compro tazas y cuadernos que tienen mis pinturas.

“Con la música en Internet, me pagan cuatro centésimas de centavo por cada vez que alguien oye una canción mía más de 30 segundos, para ganar un peso necesito que dos mil 500 personas reproduzcan una canción, es ridículo. El año pasado de todas mis canciones gané tres mil pesos, creo que si me salgo a la calle con mi guitarra gano lo mismo en tres días”.

Aunque su trabajo continúa disponible en estas bibliotecas digitales, confesó que prefiere colocar sus canciones en su página web, pues de esa manera la acerca directamente a quienes han seguido su trabajo durante su carrera.

“Sé que será menos gente, pero prefiero que sean cien y no millones que ni saben quién soy, en Spotify y Apple Music, nadie me escucha, me oyen las mismas 500 gentes cada mes”.

Sergio Arau prepara un documental sobre Rockotitlán / Daniel Hidalgo | El Sol de México

Sergio lamentó que otros colegas atraviesen por la misma situación, debido a que algunos de ellos ya están demasiado cansados para salir de gira, pero deben hacerlo para generar ganancias.

Sergio Arau tiene planes para el cine

Uno de sus grandes proyectos cinematográficos fue la cinta Un día sin mexicanos (2004), cuyo guión plantea un mundo donde todos los hispanos desaparecen misteriosamente del estado de California, en Estados Unidos.

El también director considera que la pregunta de qué pasaría si eso ocurriera en la vida real está más vigente que nunca, dado los acontecimientos que se han suscitado en contra de la comunidad latina. “En Estados Unidos ya se volvió cultura popular, todos hablan de ello, ya es una forma de hacer visible lo invisible”, apuntó.

Por ello ansía dar luz a una secuela de esta cinta, cuyo libreto ya está terminado, pero no ha podido echarlo a andar. “Estamos viendo qué hacer con eso, porque no se pudo filmar hace dos años. Tendríamos que ajustar el guión, han pasado más cosas, pero tiene mucho eco, a lo mejor hacemos más bien una serie”, adelantó.

Además de este proyecto, planea hacer un documental sobre Rockotitlán (un espacio dedicado al rock que tuvo auge en los años 80, fundado por él y su hermano Fernando Arau). El cineasta señaló que en esta ocasión le tocará ser “juez y parte”, de este largometraje, pero le entusiasma mostrar la importancia del lugar para la escena musical mexicana.

“Lo que hicimos fue algo que nadie había hecho, abrimos una gran puerta. De alguna forma la identidad del rock mexicano que conocemos ahorita, tiene mucho que ver con Rockotitlán”, finalizó quien sigue descubriendo músicos emergentes, ahora vía digital y recomienda escuchar a las bandas Nunca Jamás, y La santísima voladora y Ampersan.