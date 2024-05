A pesar de intimidaciones la lucha seguirá: trabajadores del sector salud

Xalapa, Ver.-Integrantes de la Sección 70 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) advierten que en los próximos días podría usarse la fuerza pública y la fabricación de delitos en su contra, debido al paro de labores que realizan desde el miércoles en esa dependencia.

Sin embargo, exponen que a pesar de las intimidaciones y amenazas se mantendrán en la lucha para defender los derechos de los trabajadores, por lo que no descartan que se haga uso de la fuerza pública contra su movimiento, según dieron a conocer en un comunicado emitido por el sindicato.

Explica que las negociaciones para atender los puntos del pliego petitorio con los representantes de la Secretaría de Salud, iban por buen camino pero se atoraron cuando se tocó el tema de la remoción de los de coordinadores de los programas de Vectores, en las jurisdicciones sanitarias de Tuxpan, Poza Rica, Martínez de la Torre, Xalapa, Córdoba y Veracruz, quienes han atentado contra la dignidad de los trabajadores.

Indica que la Secretaría de Salud se excusa en no realizar estos cambios de funcionarios en los resultados que han obtenido, pero esos no se presentaron en la mesa de trabajo, “y aunque hubieran obtenido buenas cifras se basa en las humillaciones y malos tratos a la base trabajadora. “Es un tema de justicia social, no una cuestión política”.

En el comunicado se subraya que se han tomado todas las medidas necesarias para preservar la atención médica en los hospitales, centros de salud y campañas de vacunación.

Además, informan que desde el primer día se está permitiendo la extracción de biológicos, insumos médicos y red en frío de las jurisdicciones sanitarias, pero han tratado de denostar el movimiento pacífico , afirmando que no es así lo que es totalmente falso, pues son ellos, el personal de estas áreas quienes no se han presentado para sustraerlo.

¿Seguirán las movilizaciones de trabajadores del sector salud en Veracruz?

Jesús Galicia Reyes, secretario general de la Sección 70 del SNTSA, dijo que mañana lunes concentrarán en esta capital a los mil 200 trabajadores de la organización sindical y se mantendrán detenidas las actividades en instalaciones administrativas de la dependencia y en las jurisdicciones Secretaría de Salud del Estado.