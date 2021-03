30% de restaurantes cerrados ya no reabrirán

Veracruz, Ver.- El vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac), Marcelino Fernández Ruiz, dijo que alrededor de 60 restaurantes no tendrán la posibilidad de abrir nuevamente sus negocios, debido a la crisis causada por la pandemia de Covid-19.

La cifra anterior representa el 30 por ciento de los 200 socios que tiene la Canirac en esta región, detalló el representante de los empresarios restauranteros en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.

En ese sentido, señaló que se trata de un problema derivado de la falta de solvencia económica en todas las familias, que causó la pandemia de Covid-19, y no por la estrategia de semaforización implementadas por las autoridades.

"No es un tema de restricciones, no es un tema de semáforo, si bien a veces no nos ayuda un poquito el tema de la semaforización, la gente de repente se espanta un poquito, unos 15 días, esto es un tema mundial", declaró.

Fernández Ruiz señaló que el cierre de restaurantes se presenta de manera generalizada tanto en Veracruz como en Boca del Río, así como en negocios de diversos giros y tamaños, ya que las afectaciones presentadas fueron generales.

Actualmente, indicó que los restaurantes que prestan servicios no alcanzan a llenar 40 por ciento de las mesas disponibles, aunque se espera que las fechas de Semana Santa permitan percibir una mejora en la presencia de comensales.

El presidente de la Canirac aseguró que mantiene un constante acercamiento con los socios de la cámara para que acaten las recomendaciones de las autoridades sanitarias, que permitan garantizar que los espacios son seguros para sus clientes.

“Se ve una pequeña mejora, esta semana la gente empieza a salir un poquito más, empiezan a adquirir un poquito más de confianza con nuestros adultos mayores ya vacunados, pero definitivamente exhortamos a la gente que no se relaje, que sigamos usando el cubrebocas, la distancia, nosotros en cuanto a los restaurantes afiliados seguimos muy encima de ellos, el tema de las distancias, tema de limpieza, los protocolos, por eso quisiera decirle a la gente que nuestros espacios son espacios seguros, que nos pueden visitar”.

El líder de los restauranteros destacó que en la mayoría de los negocios agremiados a la Canirac el servicio a domicilio se convirtió en uno de los principales negocios, ya que este subió hasta en 80 por ciento en algunos establecimientos.

Al mismo tiempo, dijo que se ha permitido brindar más empleo o mantener el empleo del personal, que ahora ofrece este servicio de entregas de alimentos a domicilio.

Esperan repunte económico en hoteles durante Semana Santa

Veracruz, Ver.- Hoteleros de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río mantienen una buena expectativa para la temporada vacacional de Semana Santa. El dirigente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, Santiago Caramés Chaparro, esperan por lo menos tener la ocupación permitida por las autoridades.

Declaró que para esa fecha esperan alcanzar una ocupación del 50 por ciento para Veracruz y un 75 por ciento para la zona de Boca del Río, eso mientras no haya cambios en el semáforo epidemiológico.

“Ese sería nuestro objetivo, poder alcanzar el tope máximo de ocupación”, dijo Caramés Chaparro.

Reconoció que las reservaciones han mejorado, sin embargo, no es lo esperado para una época vacacional de esa magnitud, no obstante confió que estas pudieran crecer conforme se acerquen los días de Pascua, incluso, hay algunos hoteles que ya registran de un 10 hasta un 30 por ciento en ellas, lo cual en estas fechas aún es bajo.

El empresario admitió que la pandemia ha tenido mucho que ver pues ha cambiado la toma de decisiones del turista.

Uno de esos cambios es que ya no reserva con semanas de anticipación, no obstante ahora reservan de último momento, pues ya toma en cuenta el color del semáforo epidemiológico y hasta el estado del tiempo.

"Actualmente la gente no está reservando, ahora espera uno o dos días antes, se fija como está el semáforo, como está el panorama y es como decide viajar", dijo Caramés Chaparro.

Finalmente y con respecto al fin de semana largo, esperan una ocupación positiva dentro de las condiciones que la pandemia lo permite, ya que el clima será favorable , sin embargo, será cuando pasen estas fechas que tengan el reporte más certero.

Millones de personas disfrutaron el Carnaval virtual

Veracruz, Ver.- El Carnaval Virtual de Veracruz fue visto por más de 2 millones de personas, sin embargo, se dejó de captar una derrama económica de 250 millones de pesos, reconoció el presidente del comité organizador de la festividad, Luis Antonio Pérez Fraga.

Recordó que fue una festividad inédita dado que en 97 años jamás se había suspendido, y es la primera vez que se lleva a cabo de manera virtual, hecho que ya tomaron como ejemplo otras fiestas en el mundo como Brasil, Italia, Cuba, EEUU, Colombia, entre otros, quienes replicarán esta modalidad.

Luis Antonio Pérez admitió que al menos 600 personas que venden gradas dejaron de percibir ingresos por la suspensión del Carnaval, sin embargo, las transmisiones realizadas por medios electrónicos permitió promover las fiestas para que una vez que las condiciones lo permitan se pueda captar mayor cantidad de turistas.

Durante la presentación de los resultados del Carnaval Virtual, presumió que en Facebook se llegó a 1 millón 861 mil 578 personas alcanzadas; en Twitter 146 mil; en Instagram 191 mil 368; en YouTube 14 mil 519; en Spreaker 49 mil 400 y en la página web 6 mil 896 personas; mientras que, en cuanto a seguidores, en facebook se reportaron 282 mil 820 cibernautas; en Twitter 12 mil 879; en Instagram 22 mil 131 y en YouTube 4 mil 200, haciendo un total de 322 mil 030 en todas ellas.

Puntualizó que se gastó el 2 por ciento del presupuesto total del carnaval y se tuvo el doble de alcance que el año pasado. La suspensión también repercutió entre quienes venden artículos alusivos y alimentos, sin embargo era una medida obligatoria.

Rechazó que a lo largo del año puedan realizarse papaquis o actividades relacionadas a las fiestas carnestolendas, ya que todo se retomará hasta que los jóvenes sean vacunados contra el coronavirus y esto podría ser hasta marzo del 2022.

No se descarta incluso la posibilidad de que el carnaval del próximo año pudiera también virtual, sin embargo reiteró que todo dependerá del avance que presente la campaña de vacunación contra el Covid-19.