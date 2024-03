Feminismo no es indiferente a las diversas causas sociales: Remufever

Xalapa, Ver.-La Red de Mujeres Feministas de Veracruz (Remufever) afirma que el feminismo no es indiferente a las diversas causas sociales por lo que este viernes saldrán a marchar por las 4 mil 13 desapariciones de mujeres, niñas y adolescentes en Veracruz en los últimos días y por los mil 94 feminicidios de mujeres, niñas y adolescentes en Veracruz en el mismo periodo.

Pero también, dijeron que saldrán a las calles por la erradicación de la violencia contra las mujeres en todas sus manifestaciones, por el apoyo al acceso a la justicia y reparación a las sobrevivientes del feminicidio y por el alto a los crímenes de odio.

Te puede interesar: Mujeres en Veracruz se preparan para salir a las calles este 8M

“Por la erradicación de la violencia Vicaria, por la igualdad de oportunidades escolares y laborales, por el reconocimiento del trabajo de cuidados y del hogar, por una economía no precarizante y basada en el feminismo, por la implementación de acciones sanitarias que hagan posible el derecho a decidir, por la revisión y ajuste de horarios laborales y escolares que favorezca el libre desarrollo y seguridad de las mujeres”, expresaron en un pronunciamiento en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Asimismo, por los apoyos a madres solteras, por una política feminista en la función pública, por la designación de una titular con el perfil en el órgano rector de la política pública para las Mujeres: el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM) y por sanciones efectivas a los Ayuntamientos y gobierno estatal que no tome las medidas necesarias para hacer efectiva la Ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia del Estado de Veracruz.

Local

¿Qué conmemoran las feministas el 8M?

Recordaron que este día se conmemora la lucha por la igualdad y el reconocimiento de todos los derechos logrados por las mujeres y que en un contexto internacional donde estos derechos parece que se vuelven a poner en duda, “es momento de unirnos como sociedad y exigir el reconocimiento y cumplimiento de nuestros derechos”.

Síguenos en nuestro nuevo canal de WhatsApp y recibe toda la información de Veracruz en tu celular ¡Es gratis!

“La movilización feminista ha dado muestra de su enorme alcance global a través de distintos frentes y variadas estrategias de acción: el hogar, las calles, las escuelas, las políticas públicas, los medios de comunicación, entre otros. Con estas intervenciones hemos constatado que el feminismo debe habitarlo todo. Ahí donde el patriarcado se cuela, tiene que plantarse la semilla feminista de forma interseccional y transversal”.

De ahí, explicaran, el primer paso fue la organización de “nosotras por nosotras” mismas desde los espacios separatistas, punto fundamental para analizar nuestras realidades y accionar directamente sobre nuestras causas.

Te puede interesar: Perspectiva de género, el talón de Aquiles de las autoridades en Veracruz

“Hoy reconocemos que existe un feminismo que ha madurado, que necesita ser autocrítico y requiere de tender puentes para hacer nuestras exigencias colectivas aún más fuertes. Este feminismo no es indiferente a las diversas causas sociales: desde la ambientalista y la lucha por los territorios, la de la comunidad LGBTTIQ+, hasta la lacerante búsqueda de personas desaparecidas, si bien, no son las únicas, las reconocemos como causas organizadas para afrontar los problemas sociales, a nivel nacional y en particular, en el contexto veracruzano”.

Por ello, señalaron que, si bien seguirán defendiendo los espacios separatistas, ahí donde el contexto es adverso y el patriarcado se impone como monolito aplastante de las relaciones igualitarias, se necesita sumar desde los movimientos diversos para actuar de manera audaz ante sistemas injustos y opresivos que atraviesan en su conjunto: patriarcado, capitalismo, racismo, colonialismo, por mencionar los más brutales.