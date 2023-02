Secuestro, el peor momento de una vida, afirma abogado

Veracruz, Ver.- Luego del secuestro y asesinato del abogado Luis Emilio Fuster Montiel, el notario público Gustavo Sousa Escamilla señala que el peor momento de la vida de un ser humano es el secuestro que va acompañado del sentimiento de impotencia.

En entrevista el también abogado de profesión lamentó los hechos registrados hace unas semanas donde perdió la vida un colega. En ese sentido externó que el secuestro no tiene comparación con ningún suceso, ya que también fue víctima de ese delito en el 2015 siendo presidente del Fideicomiso del 2 por ciento a la nómina.

“El peor momento de la vida de un ser humano es el secuestro, no hay nada comparable con ese sufrimiento, que no es solo el sufrimiento, es el sentimiento de impotencia que tiene uno como secuestrado; la familia sufre muchísimo, es la peor situación que puedes enfrentar en tu vida, yo le ruego a Dios que ojalá y las personas que se dedican a eso se tienten un poco el corazón y respeten la vida y la integridad de las familias”, expresó.

En ese sentido considera que aunque debe haber penas más severas para castigar este delito también es importante fomentar la educación y los valores en casa.

¿Qué puede evitar la práctica del secuestro?

Considera que una familia que promueve valores, sus integrantes crecen dentro de lo bueno. “Estoy a favor de la educación, de los principios, si se inculcan principios dentro del hogar, en casa es muy difícil que los hijos y familiares se dediquen a la delincuencia, pero si no se da un buen ejemplo, si no hay una forma honesta de vivir pues no se podría transmitir algo bueno a los hijos y a los nietos”,

Confió en que el proceso que se lleve en torno a las investigaciones por el secuestro y asesinato de Luis Emilio Fuster Montiel se lleve a cabo conforme a derecho. Asimismo afirmó que Veracruz es un estado seguro comparación de otros estados como Jalisco, Zacatecas, Michoacán y Guerrero.

Este martes, Sousa Escamilla recibirá un reconocimiento por parte del Colegio de Abogados por sus 50 años de trayectoria intachable dentro de la profesión.

Por ello pide a los jóvenes abogados a dignificar la profesión y ayudar a la gente para proteger sus derechos y defender su libertad y el patrimonio de sus familias.