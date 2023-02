¿Terrorismo fiscal y laboral provocan empleo informal? Canaco explica

Derivado de las políticas públicas aplicadas por el gobierno federal, el número de trabajadores informales crece cada día; empresas enfrentan un terrorismo fiscal y laboral que inhibe a emprendedores a abrir los negocios pasen a ser formales, expresa el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) en Xalapa, Carlos Luna Gómez.

Explica que este problema del aumento de la informalidad es un tema grave, pero que se genera por la falta de compromiso del gobierno para apoyar a los pequeños, medianos y micro negocios, que son la mayoría en Xalapa y el país.

Es decir, “nos están presionando cada día más con un terrorismo fiscal y laboral en que de alguna manera inhibe que los emprendedores y quienes quieren abrir un negocio pasen a la formalidad".

El empresario indicó que el Régimen Simplificado de Confianza (Resico) que es el régimen fiscal enfocado en las micro, pequeñas y medianas empresas es complejo y hasta punitivo y que como empresario "no tienes la manera de poderse sentir seguro de que abrir un negocio es precisamente para obtener ganancias y a partir de eso empezar pagar impuesto para contribuir a su país".

Carlos Luna Gómez, titular de la Canaco Xalapa | Foto: Jesús Escamiroza

"Pero es complejo que se puedan generar más y mejores empleos si cada vez más las leyes van sobre los mismos de siempre “y no se amplía la base de contribuyentes”, dijo.

En la actualidad, dijo, es más fácil no entrar a la legalidad con tantas trabas, “porque van a entrarle si los informales no pagan seguro social, no pagan impuestos, no pagan muchísimas cosas, entonces pudiese parecer que obtienen más ganancias así”.

Además, dijo que los formales se preguntan cuando pagan sus impuestos, “en dónde están porque las calles están llenas de baches, faltan luminarias y faltan tantas cosas, como ciudadanos nos preguntamos para qué pagar si no mejora la calidad de vida de las personas a través de sus impuestos”.

Señala además que si a nivel nacional la informalidad se incrementó en 25 por ciento, “en Xalapa las cifras deben ser similares”.

¿Cómo le va al sector gastronómico de Xalapa?

El sector gastronómico de la ciudad enfrenta una situación difícil por los aumentos a costos de insumos que utilizan en la realización de los platillos; hay menos clientes y deben enfrentar situaciones como el alza a salarios mínimos y de días de vacaciones, lo que redujo su margen de ganancias, expone el empresario Miguel Ángel cabrera, del restaurante La Estancia, establecimiento que tiene 40 años de tradición en la ciudad.

Es una temporada difícil para sostener los negocios, “es complicado de entender cuando el gobierno resalta el hecho de que el dólar está barato, pero no resuelve el tema del alza de los precios a los alimentos y productos básico; así que no sirve de mucho una moneda fuerte si la población debe enfrentar una inflación tan alta”.

Reconoce que aquellos que trabajan en restaurantes ven con preocupación los constantes incrementos a “huevos y aceites no paran de subir, harinas y muchos productos más que están cada día más caros”.

Expone que a partir de octubre del año pasado se inició una escalada de alzas a los precios de sus insumos que afectan no solo a los negocios, porque disminuyen sus márgenes de ganancia, sino a la economía familiar que es también una situación grave.

Miguel Ángel Cabrera, de la Estancia de los Tecajetes | Foto: Jesús Escamiroza

“Muchos podrán decir, que solo suben 2 o 3 pesos, pero al juntar todas las alzas se suma una cantidad importante que impacta al costo del producto final y eso es lo que nos impacta a los restauranteros”.

Dijo que bajan sus ganancias porque han tenido que absorber esas alzas, “pues no se puede subir el costos de la carta, al mismo ritmo de la inflación, porque entonces el cliente lo resiente”.

Lo cierto es que cada día alcanza menos el dinero, “si antes ganábamos un porcentaje ahora es mucho menos, las ventas han caído, pero esas tampoco son la utilidad, a nosotros se han reducido en un 9 por ciento, que es un mundo de dinero”.

Resalta que La Estancia es un negocio que ha logrado mantenerse por 40 años, porque mantiene una calidad en los productos que ofrece a los comensales “y que a pesar de las complicaciones económicas han logrado mantener una tradición que les permite tener una clientela constante. Es un orgullo mantenerse".