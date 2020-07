Abrió sus puertas en 1910... un siglo después las cierra por la actual crisis

El Hotel Plaza, uno de los más antiguos de esta capital, construido aproximadamente en 1910, según archivos históricos de la ciudad, dejó de prestar sus servicios desde ayer ante la crisis económica provocada por la pandemia del coronavirus.

Consternados, xalapeños que se encontraban en la calle Enríquez, donde se ubica el hotel, vieron cómo trabajadores comenzaron a sacar muebles y diversos artículos, para posteriormente cerrar la puerta. Al dialogar con los encargados de la mudanza, estos dijeron que, según ellos, el hotel cerraría definitivamente a causa de la crisis económica originada por el coronavirus, que ha afectado al sector.

Ayer por la tarde, trabajadores comenzaron a sacar sillas, colchones, espejos, tocadores, mesas de centro y sillones, entre otros objetos, que fueron subidos en camionetas.

Al respecto, se buscó la versión oficial, pero no fue posible encontrar al dueño o gerente, pues las instalaciones quedaron vacias a simple vista y nadie respondió a la puerta. El presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Xalapa, Marcos Suárez, dijo que el cierre del Hotel Plaza hasta ayer no se había reportado oficialmente, por lo que no se sabe si se trata de un cierre definitivo o temporal.

Abundó que la situación actual por la pandemia es delicada, pues casi la mitad de los 130 hoteles registrados en esta ciudad se mantienen temporalmente cerrados, a causa de la recesión económica por la contingencia sanitaria. La página de Facebook "Xalapa en la historia" revela la antigüedad de ese hotel a través de la publicación de una fotografía antigua del entonces parque Lerdo, a finales del siglo XIX, en donde precisa:

Es resaltable a la vista el Hotel México, el parque Lerdo, el Palacio de Gobierno y la casona provinciana donde se encontraban los establecimientos mercantiles La Ciudad de México y La Barata (demolida antes de 1910 para levantar una edificación estilo porfiriana y establecerse el Hotel Plaza y Casa Olivier, más las vías correspondientes al tranvía de mulitas de ese tiempo