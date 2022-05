Clausura del Acuario de Veracruz fue por fiesta del 2020: Gobernador

El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez confirmó que la clausura del Acuario de Veracruz se relacionó al procedimiento legal que se inició en contra del sitio turístico ante la realización de una fiesta en su interior en el 2020.

“El Procurador me explicó que es un procedimiento de una queja porque se estaban realizando fiestas al interior y no se tenía noción de ellas, se podría pensar que alguna afectación podrían tener las especies que ahí se resguardan. Se entró en un proceso judicial porque al interior había una disputa, ya después nos enteramos que era una disputa interna por el delfinario que está ahí, pero no está en nuestras manos, hay un esquema privatizador que no permite al Estado tener datos de lo que ahí se decide”, dijo.

En conferencia de prensa manifestó que las autoridades desconocían si podía o no tener alguna afectación las especies durante la fiesta, por lo que la Procuraduría del Medio Ambiente inició la investigación y el procedimiento correspondiente.

Manifestó que este miércoles se clausuro el acuario para realizar una inspección a las especies, a fin de revisar cómo está funcionado.

"Somos parte y no somos parte, válgase la contradicción, porque supuestamente es un bien del Estado, hay un Consejo y lo administran particulares y cuando se piden informes se hace votación y siempre pierde la parte gubernamental, entonces somos parte como de mirones porque cuando queremos tomar una decisión en la votación que se hace en el interior, la instancia donde tenemos participación, perdemos", comentó.

El titular del Ejecutivo refirió que lo que desean es que los visitantes, como cualquier otro turista, no sólo lleguen a ese sitio, sino que se queden y haya una derrama económica mayor.

Afirman que para la PMA, es importante garantizar el bienestar animal | Foto: Raúl Solis | Diario de Xalapa

En enero pasado la Procuraduría de Medio Ambiente en Veracruz hizo una inspección para verificar el cumplimiento de las normas.

Tras ello, los concesionarios buscaron el amparo del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJAV) y un Juez federal; sin embargo, la protección les fue negada y por tanto se llegó a la clausura del sitio.