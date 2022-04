Si haces explotar pirotecnia ruidosa en Xalapa... te arrepentirás

La pirotecnia con ruido puede llegar a provocar infartos en los perros e incluso que terminen ahorcados, atropellados, perdidos o lastimados; pero también daños a las personas adultas mayores, recién nacidos o con espectro autista. Ante esto el Ayuntamiento de Xalapa aplicará sanciones a quien cause molestias auditivas por la emisión de ruidos y en específico por la detonación de pirotecnia que irán de los 481.00 pesos y hasta los 96 mil 220 pesos.

Ahora, en casos excepcionales, quien requiera hacer uso de pirotecnia tendrá que pedir un permiso a la dirección de Protección Civil municipal; la dirección que se encargue de las multas será Medio Ambiente en coordinación con la Policía Municipal.

Los reportes por incumplir la norma se pueden hacer a los números de la policía municipal: 2281650933 y a la regiduría 12: 2282901012 ext. 1123

La coordinadora del Proyecto Acciones para el Respeto Animal (ARPA) Lourdes Jiménez explica que los perros no son los únicos que resultan con daños, dado que los animales de vida silvestre también salen muy afectados, pero no se ven.

“La cantidad de aves que se pierde es inmensa y todas esas cosas se les habían hecho llegar muchas veces al ayuntamiento y no se había puesto a analizar el tema, afortunadamente ya lo hicieron y celebramos mucho esta decisión”.

Afirma que se debe tener claro que los perros tienen una capacidad auditiva mucho mayor a la del humano promedio, por lo que esas detonaciones, que no reconocen de qué se trata, les provoca una reacción “de huida y son sometidos a situaciones de ansiedad que podrían provocarles taquicardia, parálisis, ataques al corazón lo que va generando una fobia a ese tipo de ruidos porque los sorprende totalmente”.

“Ellos tienen que tratar de resguardarse, salir huyendo y no se sabe hacia dónde ni cómo y pasa que muchos se extravían, muchos más los atropellan y es muy fuerte lo que ellos sufren”.

Recientemente el Ayuntamiento de Xalapa determinó que dependencias municipales aplicarán sanciones a quien cause molestias auditivas por la emisión de ruidos y en específico por la detonación de pirotecnia.

El Punto de Acuerdo autorizado por unanimidad y presentado por el regidor Daniel Fernández Carrión establece que el Cabildo exhortará a las áreas municipales competentes para que apliquen las sanciones previstas en los ordenamientos legales y reglamentos aplicables.



Con ello, de acuerdo con el regidor, se protege a la biodiversidad, ecosistemas, animales y población en general de los daños a la salud que genera la pirotecnia, en especial a recién nacidos, personas con autismo y de la tercera edad, al generar emisiones que oscilan entre los 130 y 190 decibeles de ruido, cuando lo permisible para el oído humano es de 70 a 85 decibeles, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Por fin vamos a empezar a sancionar, el marco legal existía, pero aquí algo importante es que quien quiera utilizar pirotecnia con ruido o algún tipo de pirotecnia, para empezar, va a necesitar permiso de Protección Civil municipal y quien lo esté utilizando que sé que es parte de nuestra cultura, parte de cómo crecimos aquí en Xalapa es necesario que avancemos”, señala Daniel Fernández.

Por ello llama a la población a sumarse a esa iniciativa pues reconoció que, aunque el camino será largo, tenía que darse y empezar con ello.





“Claramente es un avance muy importante en este tema, era una deuda pendiente por parte del Ayuntamiento porque todos sabemos que el uso de la pirotecnia con ruido es realmente una actividad que, si bien se piensa como una tradición que dicen algunos que hay que conservar, está más que comprobado que no tiene ningún beneficio”, agrega Lourdes Jiménez.

Señala que comparado con todo el daño que genera, no “es ético hablar de beneficios con todo el daño que está generando”.

Agrega que ahora viene el trabajo de aplicar la norma, “porque siempre peleamos porque el ayuntamiento o porque las autoridades no hacen las cosas, pero cuando las hacen, nos encontramos con que realmente los que no quieren hacerlo son los ciudadanos”.

El regidor titular de la comisión edilicia de Salud, Martín Espinoza Roldán, dijo que tras ese acuerdo de cabildo tendrán que estar vigilantes del exhorto que se está haciendo a la población en general para dejar de utilizar pirotecnia con ruido al ser una demanda de diversos grupos sociales.

Explica que la inspección de su cumplimiento será además del Departamento de Salud Animal quien ha tenido una coordinación con la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Contra los Animales (FEDAYCA) y la Policía Municipal para atender los reportes.

“Lo que se busca es que cada dependencia municipal competente, en este caso como Protección Civil, como el centro de Salud Animal apliquen los protocolos sanitarios para que no se quede solamente en una buena intención, sino que se pueda concretar, todo esto era un sentir de protectores animales, de quienes tenemos en casa animalitos y que nos damos cuenta de lo mucho que sufren los animales cuando se detonan este tipo de artefactos”.

Agrega que la afectación que sufren las personas con algún trastorno como del Espectro Autista, que tienen alguna enfermedad grave o adultos mayores.

“La idea es velar por la salud humana, velar por el bienestar animal y tratar que sea a través de un trabajo coordinado, en este sentido el centro de salud animal tendrá una gran tarea porque precisamente lo que tiene que ver con animales, es ahí donde llegan los reportes”.

Prohibido el Día de la Santa Cruz

Para proteger a personas adultas mayores, autistas, recién nacidos, animales silvestres, domésticos, de compañía y al entorno en general, el Ayuntamiento reitera a la ciudadanía la prohibición del uso de pirotecnia con ruido este próximo 3 de mayo, Día de la Santa Cruz.

El regidor Daniel Fernández Carrión recordó que recientemente y por unanimidad, el Cabildo aprobó esta iniciativa, lo que significó un primer paso; lo que sigue es aplicar la nueva reglamentación y crear conciencia entre la ciudadanía.

Dijo que se trata de la respuesta del Ayuntamiento a una solicitud de activistas, académicos y de la ciudadanía en general, que se sentía afectada por esta práctica popular.

Ante la proximidad de las fiestas por el Día de la Santa Cruz, el Edil exhortó a las personas del ramo de la construcción a evitar el uso de pirotecnia con ruido, pues habrá operativos a cargo de personal de las direcciones de Medio Ambiente, Protección Civil y la Policía Municipal, para identificar a quien haga uso de estos objetos y aplicar una multa de entre 481 y 96 mil 220 pesos.

Invitó a la ciudadanía a denunciar el uso de este tipo de pirotecnia a los números 22 81 65 09 de la Policía Municipal y 22 82 90 10 12 extensión 1123 de la Regiduría Décimo Segunda.