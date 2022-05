Acusa joven discriminación por amenaza de aborto; ¿qué dice la BENV?

Karla, de 24 años de edad, estudiante de octavo semestre de la licenciatura en Educación Primaria en la Benemérita Escuela Normal Veracruzana (BENV) “Enrique C. Rébsamen”, denunció que fue víctima de discriminación, pues fue dada de baja del plantel tras exponer que tuvo una amenaza de aborto a casi dos meses de embarazo, pese a que sus ausencias estuvieron justificadas.

El pasado 17 de mayo, la joven originaria de Minatitlán, Veracruz, interpuso una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) con el folio DAV/0178/22, pues asegura que además de discriminación hubo violencia institucional dado que directivos de la Normal mintieron en la escuela donde realizaba sus prácticas profesionales, al argumentar que ella había aceptado la baja administrativa.

Sostiene que todo empezó a finales de abril que tuvo una amenaza de aborto y por lo que los médicos le recomendaron reposo absoluto; explica que, aunque le hizo saber a la docente que imparte el curso Aprendizaje en el Servicio, Dina, de que requería de unos días para su recuperación, antes de seguir con sus prácticas en la Escuela Primaria Adolfo Ruiz Cortines, no tuvo el apoyo que solicitó.

“En todo ese proceso siempre estuvo diciéndome que valora la decisión o mi salud o las prácticas, entonces durante todo este proceso sí sentí discriminación por parte de las autoridades de la Normal Veracruz y la falta de acompañamiento hasta orillarme a la baja administrativa cuando solo me faltan dos meses para titularme”.

Y es que explica que, pese a su solicitud, y la negativa, recurrió al maestro Omar con quien llevaba a cabo las prácticas y al exponerle su caso le permitió ausentarse por dos semanas.

“Él accedió, fue muy abierto, me apoyó y le volví a enviar mensaje a la maestra Dina para comentarle el caso y me dijo que era una decisión que debía valorar, que debía tramitar mi justificante porque eran varios días, posterior a eso me trasladé a Xalapa porque yo no tenía seguro facultativo, tenía el del ISSSTE por parte de mi mamá que es trabajadora, pero por ser así no dan seguimiento a embarazadas, entonces tuve que tramitar el facultativo”.

El trámite en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) lo realizó el 29 de abril pasado para continuar el proceso; tras acudir nuevamente a chequeos el martes 3 de mayo cuando le dijeron que estaba estable, decidió presentarse el jueves 5 de mayo a la BENV donde le dijeron que había sido de baja por superar el límite de faltas a las que tienen derecho.

“Y me sorprende la noticia porque la maestra Dina nunca me comentó sobre ello, ella siempre me dijo que hiciera la gestión, pero no me dijo que me iban a dar de baja administrativa porque mi documento decía 14 días y que solo me podían justificar siete por la normativa”.

La reunión con el director

El 11 de mayo, detalla, tuvo una reunión con el director de la Normal quien le dio un documento argumentando que se trataba de una evidencia e información por normativa que debía firmar; sin embargo, ese documento le fue entregado al maestro con el que hacía sus prácticas, sin hacerlo de su conocimiento previamente.



“El director me dijo que no era nada malo, que necesitaban mi firma, que solo era para eso y yo firmé. Después pasamos a reunión con otras dos maestras que son parte del Centro de Género de la Normal quienes me apoyaron en la mediación para exponer el caso con el director, ya ahí le dije que me negaba y desde el inicio dije que no aceptaba la baja administrativa porque no me creía merecedora porque soy alumna regular, no tengo materias reprobadas y he cumplido con mis actividades en mi escuela de práctica”.

Aunque el director quedó de darle seguimiento a su caso, al día siguiente acudió por su alta del IMSS, y al regresar a la Normal para ver si podía incorporarse, la maestra Dina la envió a la coordinación de la escuela donde se le reiteró que había sido dada de baja y por lo que ahora pide la intervención de la CEDH para respetar sus derechos como estudiante y embarazada y poder concluir su formación académica y titularse.

¿Qué dice la Normal Veracruzana ante el caso?

El director de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana “Enrique C. Rébsamen”, Daniel Domínguez Aguilar, aclaró que Karla no ha sido dada de baja de la institución pues ella tiene la oportunidad de continuar sus estudios y considera que se está distorsionando parte de la información.

Señala que la institución está siguiendo el proceso que establece la normatividad que rige la escolaridad de los estudiantes; sin embargo, explica que se trató ese tema con las autoridades de quienes dependen a nivel federal quienes les hicieron saber que está en proceso la publicación de una norma que modifica lo que actualmente existe, observando la perspectiva de género.

“Con eso, aunque sea así verbalmente, nosotros tenemos una ventanita abierta para intentar, sin trastocar la norma, apoyar a la niña; es decir, no hay ninguna intención deliberada de perjudicarla, es cuestión de lo que establecen las normas de control escolar, seríamos muy torpes o malintencionados si eso lo estuviéramos haciendo para perjudicar”.

Detalla que el documento que le hizo firmar a la alumna es parte de una obligación que tiene como director de comunicar las normas oficiales. Reconoce que se enfrentan a una situación complicada dado que, debe cumplir con las reglas de la institución y al mismo tiempo actuar con sensibilidad y perspectiva de género.

“Porque por un lado como director, yo tengo la obligación de aplicar las normas, pero por otros, tenemos esta nueva visión de la ley de procurar evitar hasta donde eso sea posible todo lo que tenga que ver con violencia hacia las mujeres o con discriminación”. Rechazó que la maestra Dina no haya sido empática con ella, pues incluso la ayudó previamente.

“A veces decimos le justificamos 10 faltas, por decir un número, pero tiene tres que no se justifican, un alumno puede decir: ‘es que por tres faltas me están perjudicando’ no, no son tres faltas, son 13 faltas, se justifican unas, pero no se justifican otras. Para nosotros ha sido difícil porque cuando esto pasa, las redes sociales, nosotros sabemos cómo eso es una explosión y eso alarmó y se empezó a golpetear a la institución y en realidad no es así”.

Agrega que la institución está siguiendo por procesos que marca la norma, pero además están cuidando a la joven dado que llevó un documento del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que señala que su embarazo es de alto riesgo y que requiere de reposo absoluto, “pero la niña venía a la escuela y entonces nosotros decíamos qué hace esta niña a la escuela si el documento dice ‘reposo absoluto”.

Refiere que, aunque buscarán propiciar las condiciones académicas, su salud es un tema que también se debe atender, pero que le corresponde “solo a ella”.

Lo anterior, enfatiza, representa riesgos y mucha responsabilidad no solo para la Normal sino para la escuela donde realiza sus prácticas profesionales, “porque si el médico le está prescribiendo que debe guardar reposo y no lo hace, es una situación bien complicada que a veces no se comprende del todo porque por una parte es lo académico y por otra parte es lo que tiene que ver con su salud”.

La secretaria Académica, Beatriz Eugenia García González, agrega que Karla tiene derecho, según la normatividad que establece la baja temporal, a concluir su formación.

“Creo que se está mal entendiendo cuando hablamos de que puede estar de baja, que no tiene ninguna baja todavía, como que ella ya perdió toda su escolaridad y eso no es cierto, eso es imposible. Es más, tiene derecho a tener dos bajas, porque la norma te dice que son cuatro años de carrera, pero puedes tener hasta seis años para culminar tu carrera, ella todavía aparte tendría un año más, yo espero que no, pero ese es el mal entendido”.