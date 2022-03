El feminismo solo ha avanzado en las leyes

Con el retroceso en el derecho laboral de la mujer durante la actual pandemia, la desaparición de programas como el de guarderías y la falta de una titular en el Instituto Veracruzano de las Mujeres, feministas temen para el futuro que los avances históricos sean vapuleados y que no se concrete la igualdad de género que tanto han peleado ya que todo siempre queda en leyes que no se llevan a la práctica.

Ante la pregunta de ¿Cómo se ve el futuro para la mujer en el tema de la igualdad de género y el empoderamiento? Blanca Aquino Santiago, titular del Instituto Municipal de la Mujer en Veracruz, externa que no se ve un futuro con una visión o perspectiva de género.

Hace referencia que, tan solo en la actual pandemia por el Covid-19, las empresas privilegiaron el trabajo de hombres y despidieron a las mujeres, sin importar que también sin jefas de familia, encargadas de mantener un hogar.

Además que desde antes ya se había atentado contra sus derechos al eliminar el servicio de guarderías, el cual estaba contemplado entre los avances en materia de derechos, ya que este tipo de servicios permitía que las mujeres salieran a trabajar sin descuidar la seguridad y educación de sus hijos.

Asimismo, aunque por ley las mujeres tienen derecho al voto, aún hay municipios donde no se les permite ejercer esta función y ni quiera tienen acceso a estos espacios públicos y políticos.

“No veo el futuro de las mujeres con mucho optimismo a pesar de que hemos avanzado muchísimo, estamos dando pasos hacía atrás y eso va a provocar que las mujeres sigan viviendo en la pobreza, que dejen sus estudios, que vuelvan nuevamente al rol de amas de casa sin tener un salario (..) realmente si me preguntan ahorita yo no veo un futuro con visión de perspectiva de género, hemos tenido retrocesos terribles, nos quitaron las guarderías, a pesar de que está en la ley el derecho de voto hay zona donde no se les permite incidir y eso nos impacta en materia de salud, cuestión laboral”, señala.

Y el temor a seguir perdiendo espacios se acrecienta, dado que en la actual administración las mujeres no se sientan representadas al no contar con una titular en el Instituto Veracruzano de las Mujeres, lo que representa que no hay comprensión de las autoridades por los temas de la mujer señala la fundadora y representante del Movimiento Amplio de Mujeres de Veracruz y Boca del Río, Ana Irene Muro Lagunes.

Considera que, al parecer, se han confundido los términos por parte de las autoridades ya que piensan que las mujeres quieren guerra, que a través del empoderamiento buscan el poder por encima de cualquier cosa, sin embargo, la verdadera lucha es la igualdad de género.

Explica que, la finalidad es construir una sociedad con cultura de igualdad de condiciones para hombres y mujeres en todos los ámbitos.

“Estamos en momento de crisis y los momentos de crisis son momentos de cambios, son oportunidad, pero hay que actuar, cuando en nuestro cuerpo algo no anda bien tenemos que ir al médico para que se nos hagan estudios y determinar que pasa, así estamos en este país, tenemos que saber qué hacer, el actual gobierno no comprende el tema de la mujer, no hay una titular y no se trata de guerra, es construir una cultura de igualdad, en el futuro espero que haya acuerdos, si hay acuerdos estaremos bien”, manifiesta.

Los grupos feministas, exigen que en el futuro ya no se tengan que poner los temas sobre la mesa, sino que sea el gobierno el que ya sepa de su tarea sobre los derechos humanos de la mujer.

A pesar de la pandemia, el acoso continúa ante universitarias

Veracruz, Ver.- A través de grupos de Facebook, estudiantes universitarias han hecho públicos los casos de presuntas agresiones físicas y sexuales así como comentarios violentos y misóginos por parte de catedráticos y compañeros de clases, de los que algunos han sido parejas revela la integrante de la colectiva Colmena Verde, Nancy Torres Castañeda.

Indica que a pesar del receso físico obligado por la pandemia donde la educación se da en línea, las alumnas continúan siendo víctimas de algún tipo de violencia; ahora a través de expresiones violentas y misóginas.

Menciona que las publicaciones que se han viralizado, son la evidencia tangible de los casos de violencia que existen en los centros educativos tanto públicos como privados.

Señala que al darse este hecho, las estudiantes acuden a las instancias correspondientes pero desafortunadamente se enfrentan a cuestionamientos y juicios por lo que desahogan su pena en las redes sociales donde los casos se hacen virales.

“Algunos casos han puesto en evidencia las carencias que existen en las unidades de género de las instituciones, vemos que también hay arropamiento de los grupos sindicales para con los docentes y es muy difícil tomar una medida que sea una sanción fehaciente a partir de un caso en específico (..) la violencia sigue eso no para a pesar de que ha habido un receso físico, ha habido clases en línea y hemos visto casos en redes sociales de expresiones de catedráticos y catedráticos que han hecho comentarios bastante violentos y misóginos, en la UV se dieron varios casos, muchas veces nos encontramos con la limitantes de que las chicas que han sido violentadas dentro de los espacios cuando acuden a las instancias de su escuela y universidad se enfrentan a este cuestionamiento de si ocurrió o no pero las redes sociales son una evidencia”, expresa.

Torres Castañeda, hace referencia que al menos la Universidad Veracruzana ha mostrado la intención de hacer cambios luego de que el rector de la máxima casa de estudios salió a dar la cara en una disculpa pública tras reconocer la violencia de género hacía una mujer.

Otro caso que hace mención, es el hecho de que la Universidad Veracruzana informó que tomaría cartas en el asunto contra el maestro que dio una expresión peyorativa contra la mujer y el tema del aborto.

“Ya ha habido una intención, el caso de acoso laboral que existía contra una doctora catedrática de la UV que justo se dio un fallo histórico donde el rector que acababa de asumir la rectoría tuvo que hacer una disculpa pública exhortado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ese es un antecedente que para nosotros es una referencia”, destaca.

Algunos casos documentados en redes sociales se han dado a través de la página “Acoso UV”, donde hasta antes de la pandemia cuando se suspendieron las clases presenciales, algunas alumnas haciendo uso del anonimato relataron sus experiencias señalando a alumnos como presuntos acosadores y maestros.

Uno de los casos referidos contra docentes fue el presentado en marzo del 2020, contra un profesor de los Talleres Libres de Arte de la Universidad Veracruzana.

Según lo que se informó, en ese momento es que el maestro acusado fue señalado de presunto acoso cometido dos años antes, es decir en el 2018 y aunque recibió una sanción por parte de la institución, permaneció frente al grupo, situación que no dejó conformes a las denunciantes.

Y es que, según el protocolo en caso de hostigamiento y acoso sexual por parte de la Universidad Veracruzana, de acuerdo a su página de internet, todo tipo de acoso está prohibido y se sanciona.

“Ante una situación de hostigamiento y/o acoso sexual, se debe informar a quien corresponda de los hechos en concreto, en la Institución con los directivos, Defensoría de los Derechos Universitarios u oficina del Abogado General, y si el caso lo amerita, a las autoridades judiciales”, es lo que se indica.

En noviembre de ese mismo año, un grupo de jóvenes, estudiantes de la Universidad Veracruzana, encabezada por los matriculados en la carrera de Ciencias de la Comunicación salieron a las calles a marchar para exigir la expulsión de un estudiante que había filtrado material íntimo de otra estudiante.

Sin embargo, las denuncias no solo se han dado en la UV, sino también en escuelas particulares.

Juani “N” estudiante de la UVM, expone que en el Facebook también se creó la página “No te calles UVM” en donde alumnas de esta institución también han denunciado presuntos casos de acoso de parte de compañeros y maestros.

“Hasta antes de la pandemia si hubo por ahí publicaciones de alumnas que señalaron a otros estudiantes por casos de acoso y así, incluso hubo una contra un maestro de nombre Juan pero no recuerdo y no era mi área pero ahorita como estamos en clases en línea y con todo esto de la pandemia, está todo muy como controlado, no hay contacto físico y las relaciones son por WhatsApp y obviamente así no te hacen ninguna declaración pues saben que son evidencias”, comenta la joven.

La relevancia que se debe dar a las instituciones

Fortalecer el Instituto Veracruzano de las Mujeres, así como los institutos municipales, acabar con la impunidad, y atender la violencia sexual son, para las feministas, algunos de los retos que tiene el estado de Veracruz para atender las problemáticas a las que se enfrentan las mujeres.

Para la activista y exdirectora del Instituto Municipal de las Mujeres en Xalapa, Yadira Hidalgo González, hay muchos retos en materia de Igualdad y equidad de género en Veracruz. En cuanto al derecho a la igualdad, señala, es necesario que se ponga atención en la impunidad que sigue vigente y que desanima la denuncia y envía el mensaje de que nada puede hacerse. “Tantas leyes, reformas y protocolos realizados, pero si no hay un compromiso contra la impunidad, las mujeres seguirán obteniendo una respuesta pobre o completamente contraria a sus necesidades”.

La feminista Sheyla Fuertes, por su parte, refiere que la equidad, es parte de los pasos que se tienen que dar para lograr la igualdad | Foto: Pixabay

Por otra parte, añade, deben asumirse sin dilaciones ni pretextos los compromisos asumidos por el país para erradicar la violencia contra las mujeres; y deben asumirse porque no ha sido así: el número de feminicidios, desapariciones y violencias contra las mujeres sigue siendo tremendo, al igual que el acoso sexual y los embarazos en niñas y adolescentes, remarca.

Otro reto para Veracruz, explica, es darle al Instituto Veracruzano de las Mujeres la relevancia que tiene en el desarrollo, incidencia y evaluación de las políticas de género estatales, empezando por nombrar a una directora en forma, con capacidad de acción. “Asimismo, en los municipios, los alcaldes y alcaldesas, deben comprender para qué están y para qué sirven los institutos municipales de las mujeres, ya que es allí donde más retraso en materia de igualdad y equidad de género en las políticas públicas existe”.

La feminista Sheyla Fuertes, por su parte, refiere que la equidad, es parte de los pasos que se tienen que dar para lograr la igualdad, pero sostiene que en Veracruz no ha existido voluntad política para llegar a ello; expone que, si bien se tienen avances como la interrupción legal del embarazo, hace falta que se aplique en los hechos. “Muchos retos en los que las feministas vamos a seguir insistiendo para que se cumplan, mover este sistema es muy difícil, pero confiamos, las feministas en que se pueda lograr, cuesta, pero ahí seguiremos”.

Además, refiere que, como se desconoce lo que hacen los institutos de las mujeres a nivel estatal y municipal, se siguen viendo como una institución cualquiera cuando deberían estar transversalizando la perspectiva de género en todas las instancias de gobierno y los tres poderes.

Añade que, a nivel federal, tampoco hay interés por los temas relacionados con las mujeres y los derechos humanos y prueba de ello es que al Instituto Nacional de las Mujeres, le quieren quitar el carácter de Organismo Público Descentralizado (OPD) para que pase a ser una dirección más de la Secretaría de Gobernación, lo que representaría que no tenga recursos, que los programas no lleguen a los municipios y que no haya voluntad política para resolver temas como los feminicidios y la violencia.

La integrante del colectivo Equifonía, Araceli González Saavedra, refiere que uno de los retos en materia de igualdad y equidad de género, es la atención de la violencia sexual en general y en especial en contra de niños y niñas puesto que está siendo atendido de manera insuficiente o de manera errónea en muchos de los casos.

Expone que se ha documentado cómo Veracruz, uno de los estados con más casos de partos en niñas menores de 15 años, durante los últimos 10 años y esto habla de la confusión en diversas instituciones para la atención de esta problemática.

“Por ejemplo, las niñas víctimas de violencia sexual y con diagnóstico de embarazo que acuden a los servicios de salud, y lo que les ofrecen es el control del embarazo en lugar de reportarlo como un caso de violencia sexual y que procedan las otras instituciones”.

Ante esto, subraya que un indicador de que el estado se preocupe por avanzar para la vigencia plena de los derechos de las mujeres y las niñas, sería qué tipo de políticas y programas se estarían impulsando para la detección, la prevención y la atención de esta problemática que va desde detener ese tipo de violencia hasta un plan de restitución de derechos para niñas, niños y adolescentes.

La feminista Mónica Mendoza, refiere que el principal reto es tener una política pública clara en materia de igualdad para el Estado de Veracruz, que inicia por dar el reconocimiento jurídico pleno al Instituto Veracruzano de las Mujeres que debe tener sus dos Consejos renovados que son fundamentales.

“Porque ellos mantienen el carácter ciudadano de este organismo, para que emitan la Convocatoria para la directora de esa instancia, conforme lo establece la ley y así al fin la dependencia que fue creada para el diseño e implementación de las políticas públicas tenga la certeza jurídica y el reconocimiento institucional que le corresponde”.

Pero no solo eso, agrega, sino que es indispensable que se otorgue un mayor presupuesto para la atención de la Alerta de Violencia de Género para que las dependencias que están directamente involucradas - principalmente la Fiscalía General del Estado - y los ayuntamientos, puedan implementar acciones coordinadas de prevención, atención y erradicación de la violencia que lejos de ser atenuada, se ha intensificado.

