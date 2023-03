¿Sí cobra "moches" la Sedesol? Guillermo Fernández declaró

El titular de la secretaria de Desarrollo Social (Sedesol), Guillermo Fernández Sánchez, puso en duda la palabra del diputado por el Distrito de Zongolica, José Luis Tehuintle Xocua, quien denunció que trabajadores de su dependencia presuntamente cobran "moches" a beneficiarios de programas sociales en Zongolica.

En entrevista en el Congreso de Veracruz afirmó que en la dependencia a su cargo se “adoctrina” y capacita a los trabajadores con la idea de erradicar viejas prácticas que se aplicaban en los gobiernos del PRI y el PAN.

¿Hay denuncias penales por los moches?

El funcionario aseguró que estaba “sorprendido” por lo declarado por el legislador de Morena, quien aseguró que había ya seis denuncias penales por la coacción y el cobro de moches a indígenas.

“Sería muy bueno que me juntara con él. Me sorprende que él haya declarado eso lo dudo mucho, óiganlo bien, nuestros sembradores están más que capacitados, están adoctrinados para no hacer de los programas sociales lo que se hacía anteriormente, que era pedir dinero”, expuso.

Descartó que en este momento no tengan listas especiales de beneficiarios o que los trabajadores se queden de los apoyos “para hacerse de algo”, y dijo que en caso de presenten denuncias podría investigar.