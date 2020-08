Acusan que gobierno está politizando apoyos a colonos de Xalapa

XALAPA, Ver.- La presidenta de la Asociación Civil Renovación Veracruzana Arely Hernández Alvarado acusó que la entrega de apoyos a la población xalapeña está siendo politizada además de que existe un saqueo de las instituciones para fortalecer al partido político en el poder: Morena.

En una manifestación en Plaza Lerdo recordó que el pasado 10 de julio realizaron una manifestación en el DIF estatal donde varios colonos exigían la entrega de apoyos como láminas, tinacos y estufas ecológicas y aunque se les dijo que se harían las visitas a esas poblaciones, a más de un más se ha incumplido.

Se supone que ya terminaron las visitas y no hay respuesta de entrega, lo que sí se sigue viendo y no es ningún secreto es que la diputada Ana Miriam Ferráez Centeno está entregando estos apoyos desviándolos para el proselitismo a favor a Morena

Señaló que uno de sus colaboradores pertenecientes a la iglesia Luz del Mundo y personas cercanas ya recibieron esos apoyos “sin vistas y sin estudios socioeconómicos y lo que estamos viendo es proselitismo a todo lo que da y el saqueo de las instituciones para fortalecer al partido político en el poder”.

Además, refirió que, en el ayuntamiento de Xalapa, el regidor que tiene la comisión edilicia de Obras Públicas Juan de Dios Alvarado García esposo de la diputada local Rosalinda Galindo, hace algo similar.

“Estamos viendo cómo se saquean las instituciones, todo mundo callado, todo mundo volteando hacia otro lado cuando en realidad deberíamos estar defendiendo que los impuestos son de todos los veracruzanos, de todos los xalapeños y no somos ciudadanos de segunda, ni de tercera ni de quinta para que a ciertas personas se les diga, tu no porque tu no estas afiliado a Morena, tu no, porque no eres palero de Rosalinda de Dorheny o Ana Miriam, son chingaderas, aquí los apoyos se deben entregar a los ciudadanos”, sostuvo.