Muerte de adolescente electrocutado despierta temores: vecinos piden pavimentación

Veracruz, Ver.- Luego del deceso de un adolescente en la colonia La Laguna, los habitantes piden la pavimentación de la calle Vasco de Quiroga para evitar más accidentes dado que en el lugar se encuentran dos planteles educativos que albergan a cientos de menores.

María Teresa López Hernández, jefa de cuartel de la colonia ubicada en la zona poniente de la ciudad, explica que la muerte de Irving de 13 años se originó debido a que la protección donde se recargó tenía corriente y con el agua de lluvia el pequeño no sobrevivió a la descarga.

Te puede interesar: Albergan a más de cien personas en Minatitlán tras fuertes lluvias

¿Por qué dicen que la zona se convierte en laguna?

Detalla que la calle Vasco de Quiroga es una de las principales para entrar y salir, incluso por ahí circula la línea de transporte que da servicio a la colonia, sin embargo en época de lluvia se convierte en una inmensa laguna.

Joven tenía solo 13 años | Foto: Ingrid Ruiz/Diario de Xalapa

Local Bebé abandonada en Veracruz se encuentra en la Torre Pediátrica

Justo en esa calle, se encuentra una casa que quedó en obra negra y aunque hay tres mufas instaladas en la parte exterior, presuntamente no se hizo el debido contrato con la Comisión Federal de Electricidad y el cableado quedó “puenteado”.

Relata que el pasado sábado que se registró un fuerte aguacero, Irving hacía mandados en su bicicleta y al pasar por la calle Vasco de Quiroga se recargó en la protección sin imaginar la fuerte descarga que le quitaría la vida.

“Yo ya había pasado por el lugar y me dio toques pero no sabíamos que tan grave iba a hacer ahora con la lluvia porque esta zona siempre se pone así, de los dueños del lugar no sabemos nada pero imagino que son de aquí, creemos que quería rentar el lugar porque hay tres bases de medidor pero no hicieron contrato, pensamos que están colgados y el peligro es porque aquí está en kínder y la primaria, es tránsito de los menores, no queremos más accidentes”, expone.

¿Quiénes peligran con la mala instalación eléctrica?

Perla Irasema Ortiz, otra de las habitantes del lugar menciona que su hijo es estudiante de la primaria federal Rafael Ramírez Castañeda que se ubica frente al lugar donde ocurrió el accidente y teme que su pequeño o cualquier otro niño están expuestos a un accidente de esa naturaleza.

Vuelve a leer: Familiares oran por la salud de Ana Sofía a las afueras del IMSS

“Es un peligro constante porque aquí está la escuela primaria y en la esquina el kínder. Como papás estamos preocupados, ahorita estamos en vacaciones pero en unas semanas estarán de vuelta y no queremos más accidentes”, reitera.

Los habitantes piden la pavimentación de la calle y que se revise una fuga de agua que se encuentra a dos cuadras adelante ya que además de las lluvias esto también contribuye a que la calle se convierta en una laguna.

¿Quién era Irving, el joven que falleció?

Local 200 áreas verdes de Xalapa están abandonadas, denuncia asociación

Irving era un niño conocido en toda la colonia debido a que se dedicaba a hacer mandados en su bicicleta, era ayudando en una carnicería donde entregaba a domicilio los pedidos de los vecinos.

El ciclo pasado concluyó sus estudios en la primaria ubicada a unos pasos donde falleció. Los vecinos aseguran que era un niño muy amable y trabajador, siempre dispuesto a ayudar a los demás. Este lunes la familia le dio el último adiós al depositar sus restos en el panteón municipal.