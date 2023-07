Con campaña "Todos somos Ana Sofía", piden atención para niña internada en el IMSS

Veracruz, Ver.- En un desesperado llamado, padres de Ana Sofia piden a las autoridades médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) atender a la pequeña ante el riesgo de que su estado de salud empeore.

De acuerdo con Alejandro Pérez y Sol Ruiz, padres de Ana Sofia, la niña ingresó a la clínica 71 el pasado sábado con un grado grave de neumonía.

Tras los estudios realizados se determinó que una bacteria había entrado a su cuerpo y necesita una operación llamada coroscopía.

Sin embargo, por cuestiones de trámites y burocracia la cirugía no ha podido realizarse, además de que los aparatos no están funcionando.

"No hay avances en la cirugía porque no hubo para sacar una placa, porque el aparato no funciona, tienen los aparatos pero no funcionan y mientras la vida de mi hija está en riesgo", externaron.

El caso de Ana Sofia se viralizó en varias plataformas por lo que parte de la sociedad de Veracruz se ha unido para pedir a las autoridades médicas la atención a la menor.

Con la campaña "Todos somos Ana Sofía" este viernes la sociedad civil se manifestó a las afueras del IMSS de Cuauhtémoc acompañando a los padres de la pequeña.

Ana Sofía es una niña de seis años que está por ingresar a la primaria y que desde muy chica empezó en el deporte de gimnasia, ademas de que toma clases de piano.