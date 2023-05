Veracruz, entidad con más discriminación y agresiones hacia la comunidad LGBT+

Veracruz, Ver.- México es de los países de mayor discriminación contra la comunidad LGBTIQ+.

Y a decir Estefanía Batista, reina trans del Carnaval de Veracruz 2023, de nacionalidad cubana y además mexicana, Veracruz es de las entidades donde más se acentúa la discriminación y agresiones contra la comunidad LGBTIQ+ y chicas trans.

Leer más: Joven se encuentra grave tras agresión homofóbica

“Bueno yo creo que como en todos lados, estamos en México y es un país donde existe un alto porcentaje de discriminación en todos los estados de la república, pero al menos aquí en Veracruz, es un poco más fuerte en ciertas cosas”, revela.

Local Exigen justicia en casos de agresiones contra personas de la comunidad LGBT+

Reconoce que a sus 26 años, no ha sido víctima de discriminación por pertenecer a la comunidad LGBTIQ+, sin embargo, ha sido testigo de algunos ataques contra amigas suyas trans.

¿Qué agresiones enfrentan personas de la comunidad LGBT+?

Las agresiones contra la comunidad que forma parte van desde ataques verbales, hasta golpes en la vía pública.

“Si las personas no saben que soy trans, no sucede nada malo, pero cuando vas en un grupo de amigas trans, empiezan las faltas de respeto, de que estás muy guapa, pero tienes acá. A mí no, la verdad, me ha tocado que con amigas cercanas que voy, sucede y me altero bastante de que no estoy acostumbrada”, sostiene.

En ese tenor, hace un llamado a la población a tener mayor tolerancia y empatía porque al final son seres humanos que sienten.

“Yo le diría a todas las personas que nos tengan mucha empatía, que nos entiendan, que nos tengan paciencia, que sepan que somos mujeres, que aunque estamos un poco a la defensiva a veces de lo que vivimos hasta de los comentarios en redes sociales, te ponen comentarios turbios y que nos entiendan un poco, que nos traten, que no conozcan”.

¿Qué avances se han logrado para la comunidad LGBT+?

Concluyó diciendo que en donde sí ha habido avances es en lo laboral, pues anteriormente las mujeres trans solo se desarrollaban en la prostitución, estilistas y en la venta de contenido, sin embargo, ahora ya existen incluso mujeres profesionistas y en la política.

Cabe señalar que este día Stephie I. fue presenta oficialmente como reina del Carnaval de la comunidad LGBTIQ+ de la agrupación Jarochos en Veracruz.

México es de los países de mayor discriminación contra la comunidad LGBTIQ+ | Foto: Archivo OEM

Stephie I y Edy I son la Reina y el Rey Trans del Carnaval de Veracruz 2023 y serán coronados el 24 de junio en el Teatro Fernando Gutiérrez Barrios.

Afirma que la Corte Trans sí está reconocida por el Comité de Carnaval de Veracruz y por la autoridad municipal.