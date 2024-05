Alistan Marcha del Orgullo LGBTQ+ 2024 y actividades en Xalapa

El próximo 15 de junio se llevará a cabo la Marcha del Orgullo e Inclusión LGBTQ+ Xalapa 2024 que forma parte de las actividades para visibilizar la lucha de las personas de la diversidad.

Leonardo Ruiz Moreno, de Orgullo Xalapa, dijo además que del 14 al 16 de junio se llevará a cabo la tercera edición de la Expo Diversex que el año pasado tuvo más de 84 expositores.

“Lo comento, con éxito se llevó a cabo este evento. Hubo diferentes expositores desde lo artístico, desde lo empresarial, micro, medianas y grandes empresas”.

Local A un año del asesinato de Roberto, comunidad LGBTQ+ pide justicia; los culpables ya no están en México

Agregó que en el marco del 16 de junio que se está celebrando por primera vez en México el Día por la Visibilidad por las Familias Diversas, Familias LGBT Parentales, buscarán que se visibilice la fecha.

“El 17 de mayo, como bien saben, se celebra el Día de la Lucha contra la Homofobia. La capital del estado año con año trabaja; en punto de las 7 de la noche, el día 17, se va a estar llevando la Guardia de Honor en el Memorial de Víctimas LGBTQ+”.

¿Qué otras actividades en Xalapa habrá por la Marcha del Orgullo e Inclusión LGBTQ+?

Además se realizará la pinta del paso peatonal el 9 de junio en el centro de Xalapa, se va a iluminar el Palacio Municipal y se sigue gestionando otros permisos con las autoridades para hacer más actividades, para dar visibilidad a esa lucha.

“Y ya tenemos la imagen para la próxima marcha que se realiza el 15 de junio, 6 de la tarde saliendo del Panteón Palo Verde, 20 de noviembre. El año pasado participaron más de 8 mil personas y pues este año queremos que la respuesta sea masiva, que bueno, vengan más y de otros municipios”.

Señalan que además que del 14 al 16 de junio se llevará a cabo la tercera edición de la Expo Diversex | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Expuso que a la fecha y se sumó Coatepec, Banderilla, Emiliano Zapata, así como el Puerto de Veracruz y que se trata de una marcha de lucha y exigencia por sus derechos.

“Fueron 8 mil personas el año pasado, este año no me quiero imaginar cómo va a ser y es una exigencia, es una marcha de lucha y protesta, no es de fiesta, porque nos siguen matando. Seguimos levantando la mano a esta Fiscalía, a este Congreso del Estado, porque hay una deuda histórica, porque iniciativas en la congeladora, nos amparamos, denunciamos al Congreso del Estado para que se dictaminen estas iniciativas”, agregó.