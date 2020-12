Advierten taxistas que quemarían autos que operen como Uber

Veracruz, Ver.- Uber no entra a Veracruz y si hay necesidad de quemar un carro, lo quemamos, así lo advirtió el presidente de la agrupación de taxistas “Sertacaver”, Víctor Manuel Mendoza Segovia, ante el supuesto anuncio que hiciera esa empresa de transporte particular de que iniciaba funciones a partir del martes pasado en tres municipios del estado de Veracruz.

Dijo que los 17 mil concesionarios de esta región están unidos y están dispuestos a realizar lo que sea necesario para impedir la operación de Uber y cualquier aplicación que busque llegar a Veracruz.

Foto: Cortesía | Roberto Hernández

Local Sin autorización para Uber en Veracruz: Transporte

“Porque esta gente viene sin un derecho, no paga absolutamente nada, no tiene ningún concesión y el gobierno es el que da la concesión y nosotros tenemos concesión y pagamos 22 mil pesos por la concesión más a parte hay que pagar lo que cada año nos piden, pasar la revista de verificación en fin esta empresa no paga nada, no paga seguro, lo que traen son seguros de carros particulares, nosotros traemos seguros de transporte público que nos vale como 15 mil pesos”, justificó.

En rueda de prensa, el líder de una de las agrupaciones de taxistas, advirtió del riesgo que corren las personas en particular las mujeres al usar estos servicios, ya que en otras entidades han ocurrido casos de violaciones y hasta feminicidios.

“Como ustedes han visto que en lugares como en México y otros lados han violado a algunas personas que suben a Uber, aquí en Veracruz puede pasar lo mismo si entra Uber, va haber muchachas que pueden ser violadas y hasta asesinadas”, sentenció.

Hasta ahora, dijo saber que UBER, no ha comenzado a operar como lo informó en redes sociales y tampoco se lo van a permitir como ya quedó constatado el pasado martes, cuando pusieron a disposición de Transporte Publico dos unidades que trabajaban para la aplicación Indriver.

Agregando incluso que "ya hay otro carro en la fiscalía que tiene más de seis meses que no pueden sacarlo, porque son mil salarios mínimos de multa".

Hay que recordar que el costo de una UMA es de 86.88 pesos y mil UMAS, ascienden a 86 mil 880 pesos, que es lo que tendría que pagar de multa el propietario, para poder liberar su vehículo.

Mendoza Segovia, advirtió que seguirán denunciando ante las autoridades a los vehículos que estén otorgando este servicio de transporte público que reiteró es ilegal en la entidad veracruzana.

Finalmente explicó que la campaña sucia que circula en redes sociales en contra de los taxis locales es orquestada por estas mismas empresas.