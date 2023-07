¿Conoces tu Afore? Tema económico no debe ser ignorado por mexicanos

Por años don Teófilo Juárez Roque ignoró y prácticamente olvidó que tenía una cuenta individual con una Afore tras trabajar como taquero en un negocio de esta ciudad; una necesidad económica lo llevó a solicitar un retiro por desempleo y ahora busca recibir una pensión digna en los siguientes años.

De 59 años, don Teófilo Juárez acudió a las oficinas de una Afore, de esta ciudad, para saber qué procede y que puede hacer con el dinero que logró reunir durante 10 años que trabajó en un negocio donde sus patrones realizaban las aportaciones correspondientes.

Recuerda un tanto apenado que por muchos años no atendió ni se informó respecto a su ahorro voluntario, “yo me dedicaba a trabajar para pasar el día, pero no puse atención en este asunto de tener recursos para una pensión digna al final de su vida laboral”.

Explica que hace unos 4 años le llegó un apuro económico y fue cuando recordó que le llegan los estado de cuenta de su ahorro, “así que acudí a las oficinas y la verdad es que pedí un apoyo por desempleo y sólo me dieron mil 200 pesos, era muy poco pero los acepté”.

Ahora que cumplió 59 años y está a punto de entrar en la edad para poder pensionarse es que empezó a investigar más sobre las Afores. Además, ahora después de muchos años de trabajo cuenta con su propio negocio y está dado de alta ante Hacienda por lo que cuenta con un contador que lo asesora.

¿Cuál es la importancia de conocer sobre el Afore?

De empleado de una taquería estuvo 10 años en su juventud. Dice aliviado que gracias a que estuvo trabajando en el negocio por esos ahora cuenta con una cuenta en una Afore, en ese tiempo él y su familia tuvieron el servicio del Seguro Social, “claro que me sirvió de algo, pero del Afore no hice caso, lo dejé y nunca vi que pasó, pero me seguían llegando los recibos de los estados de cuenta a mi dirección particular”.

Subraya que ahora su familia también le recomendó que aunque diera vueltas debía recuperar ese recurso. “Fue cuando me interesé en saber lo que tenía ahorrado. Ya lo daba como dinero perdido”.

Desde hace unos meses empezó a acudir a las oficinas de la Afore Banorte en esta ciudad y por fin le dieron la cita para pedir información, “la verdad es que estoy nervioso porque mi tranquilidad económica futura depende de lo que aquí me digan”.

Entró a las oficinas temeroso, pero al salir se dijo satisfecho. Explica que le dijeron que tiene un capital que ha ido creciendo a pesar de que no ha aportado más, “los intereses me han ayudado”.

Agrega que ahora analizaron su caso y le informaron que cuando cumpla 60 años puede retirar la mitad del monto que tiene acumulado y el resto a los 65 años.

Además, le aconsejaron que dado que en algún momento cotizó al IMSS, con la ley anterior, le permitiría acceder a una pensión al cumplir los 65 años, pero le faltan poco más de 250 semanas de cotizar.

Comenta que para cumplir con el requisito para poder pensionarse debe hacer aportaciones y cotizar alrededor de 250 semanas más, “creo que eso es lo que me conviene seguir cotizando y acceder a una mejor pensión de por vida”.

Aclara que acudió a las oficinas de la Afore para que le explicaran bien como están las cosas “y que la respuesta que recibió es buena y alentadora”.

Indica que ahora tiene su propio negocio y está dado de alta en Haciendo, así que le es posible seguir cotizando ante el IMSS. Es un esfuerzo económico que puede hacer para poder ampliar sus ingresos para su vida como adulto mayor.

Señala que además hace unos días se reunió con su contador y le recomendó lo que le dijeron en las oficinas de la Afore, “que debía checar cuántas semanas le faltan y pensar en que quiere hacer con el dinero que tiene ahorrado”.

Don Teófilo comenta que le pesa ahora haber dejado este asunto de su ahorro para el retiro como algo que no era importante, ahora me doy cuenta de que los mexicanos necesitamos tener una mayor educación en temas económicos y en lo que pasará en nuestra vida adulta para vivir dignamente, concluyó.