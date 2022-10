¿Qué son las afores y para qué sirven? especialistas te hablan del ahorro

La falta de cultura del ahorro ha causado que los trabajadores de todas las edades no le presten atención a las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore), las cuales, de acuerdo a especialistas, son sus mejores aliadas para tener una vejez digna.

Desde que una persona ingresa al rubro laboral tiene la oportunidad de generar recursos en su Afore, mismos que están basados en los cálculos relacionados con su salario; sin embargo, existe la posibilidad de ampliarlos aportando una determinada cantidad cada quincena o mes.

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) es la encargada de vigilar la correcta aplicación de las Afores, por lo que de manera constante emite recomendaciones a la población trabajadora, específicamente, para mejorar sus ahorros.



¿Cómo lograr un mejor rendimiento de las afores?



El doctor en Finanzas Públicas de la Universidad Veracruzana, Hilario Barcelata Chávez, aseguró que se debe generar la cultura del ahorro para poder lograr tener un retiro con recursos que permitan contar con una buena calidad de vida.

Las afores deben enviar un informe de forma periódica sobre el monto que tiene ahorrado el trabajador

Destacó que una de las estrategias que se debe considerar para poder elegir la mejor opción es que la Afore cobre una baja comisión y genere el mayor rendimiento posible.

“Las Afores ofrecen tasas de rendimiento por las inversiones que hacen con el dinero y cobran comisiones, entonces el mejor ahorro viene de saber elegir una buena Afore, lo que implica que cobre la menor comisión posible y genere el mayor rendimiento posible”, expresó.

Refirió que este fondo debería considerarse un beneficio a futuro, dado que los expertos en la materia señalan que el ahorro extra tendría que ser de un 10 a un 30 por ciento del ingreso con el que se cuenta.

“Considerar un porcentaje nos va a llevar a que cada vez que el salario se incremente también lo haga la cuenta de ahorro, se debe considerar que año con año debe aumentar un poco en términos de pesos para contrarrestar la inflación. Muchas personas no somo previsoras, por ello es que las pensiones sirven para forzar un ahorro porque de otra manera no se tendrían recursos al jubilarse”, expuso.

Lo anterior, dijo, es debido a que el monto que se obtendrá mensual corresponderá a un porcentaje del salario que se tenía en la etapa laboral, hecho que en la mayoría de casos no se considera.

Detalló que para calcular lo que se recibirá al jubilarse se puede considerar el monto que se deposita desde la empresa, la tasa de interés que está pagando la Afore y reducir la comisión que se cobra mensualmente.

"Si se depositan mil pesos cada mes y la tasa de interés es del 5 por ciento, estaríamos ganando 50 pesos, pero por comisiones se cobran 10 pesos, entonces quedan 40 pesos, al siguiente mes se tendrían 2 mil 040 pesos, lo cual calcula mes con mes y año con año, el monto anual se multiplica por 30 o 40 años para determinar cuánto se tendría y la cantidad que podrían recibirse con el retiro", explicó.

Recordó que las Afores están reguladas por la ley, por lo que no hay posibilidad de que los recursos se vayan a perder por malas prácticas.

"La legislación establece en qué puede la Afore invertir el dinero, teniendo prohibido hacerlo en tasa variable, no pueden hacerlo en la Bolsa de Valores, todas las inversiones deben ser a tasas fijas, con ello se quita el riesgo que pudiera haber por un mal comportamiento que pudiera hacer perder el dinero", comentó.

¿Están protegidos los recursos de las afores?

El abogado especialista en afores, Jonathan Chimal Cruz, indicó que estas tienen la ventaja de estar protegidas legalmente, por lo que difícilmente serán un ahorro que se pierda o no se reciba al momento en que se requiera.

Destacó que tiene más de 17 años demandando los recursos de Afores relacionados con jubilados del IMSS, de CFE o Telmex, aunque también se registran casos de viudos o viudas, así como de hijos mayores de edad que ya no tienen derecho a una pensión por parte del Seguro Social.

Puntualizó que a partir de la reforma del IMSS, registrada en 1997, las afores están a cargo de los trabajadores y lo que ahorren en su vida productiva, de ahí la importancia que tiene que conozcan los derechos que tienen.

Manifestó que una de las barreras que se tiene al momento de reclamar la Afore es la edad de la persona, ya que se establece que se deben tener 60 años de edad o en el caso de no reunir las semanas cotizadas se tendrían que retirar los recursos.

"Si un trabajador no cotiza desde los 40 años va a tener que esperar hasta los 60 para poder hacer el retiro de los recursos, muchas veces, por desconocimiento de la ley algunos trabajadores fallecen y no le informan a sus familiares, entonces los recursos quedan a favor del gobierno en caso de no solicitarse", expresó.

Mencionó que debido a que las afores tienen un rendimiento con los recursos entre menos conocimiento haya para recuperar los recursos, éstos se utilizan durante todo el tiempo que sea posible.

Pese a ello, aseguró que no hay manera de que las Afores puedan hacer uso ilícito de los recursos, debido a que cada trabajador tiene acceso a los estados de cuenta que le permiten conocer la cantidad que tienen acumulada.

Aunque existen muchas afores, recomendó afiliarse a una que esté administrada por alguna institución bancaria, las cuales generan mayor confianza.

¿Cuáles afores tienen observaciones?

En la ley se establece que cada trabajador que esté dado de alta en el IMSS o en el ISSSTE cuenta con una afore; sin embargo, los empleados independientes también pueden contar con una. Pese a que las instituciones bancarias son dueñas de muchas de ellas, las afores no son bancos ni aseguradoras.

En la primera mitad de 2022 la Consar registró más de 4 mil reclamaciones en contra de las Afores en México. El reporte de la Consar mide la cantidad de reclamaciones que se hicieron ante la Condusef contra las Afores, los números presentados corresponden a la cantidad de reclamaciones por cada 100 mil cuentas registradas.

Estas son las Afores que recibieron reclamaciones en el primer semestre del año: Principal, Pensionissste, InverCap, XXI Banorte, Profuturo, Inbursa, Sura, Azteca, Citibanamex y Coppel.

¿Cómo puedo saber dónde está mi afore?

El primero de julio de 1997 entró en vigor un nuevo esquema de pensiones operado por las Afores, las cuales son entidades financieras constituidas como sociedades mercantiles dedicadas a administrar las cuentas individuales, canalizar los recursos de las subcuentas que las integran y administrar sociedades de inversión.

Las afores son las únicas que pueden emitir estados de cuenta, constancias de saldo o detalles de movimientos de las cuentas de ahorro para el retiro de trabajadores. Existen tres opciones de consulta para saber en qué Afore se encuentra una persona: Por teléfono, internet o a través de la App AforeMóvil.

Por teléfono se puede llamar sin costo a SARTEL, al 55 1328-5000; y por Internet en la dirección electrónica www.e-sar.com.mx, ingresando a la sección Localiza tu Afore.

La Consar explica en su portal que para realizar la consulta es necesario tener a la mano el Número de Seguridad Social (NSS) del IMSS, si cotizan para este instituto, o la Clave Única de Registro de Población (CURP) si cotizan para el ISSSTE.

Esos datos se pueden encontrar en los recibos de pago o en documentos emitidos por el IMSS o el ISSSTE, pero por motivos de seguridad, solamente podrán hacer una consulta al día. La recomendación de la Consar es que al conocer cuál es la Afore que administra los recursos de una persona se deba comunicar para recibir información sobre su cuenta , pero sino se han registrado en una, es necesario escogerla y registrarse.

Al registrarte en una administradora, la Afore abre una cuenta única y personal llamada comúnmente cuenta individual, donde se acumulan las aportaciones que periódicamente se depositan por parte del patrón, el gobierno y el trabajo.

Por ley las Afores deben enviar por lo menos tres veces al año de manera cuatrimestral, los estados de cuenta de las personas al domicilio o dirección de correo electrónico señalado por las y los trabajadores, quienes pueden solicitar en cualquier momento estados de cuenta adicionales.

En caso de que el trabajador no reciba su estado de cuenta en el domicilio o en el correo electrónico que haya señalado o la Afore no atienda su solicitud, puede hacerlo del conocimiento de la Condusef, a fin de que se requiera el envío correspondiente a la Administradora.