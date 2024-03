Necesario homologar ley que castiga terapias de conversión: Agrupación “Soy Humano”

Veracruz, Ver.- La ley que tipifica como delito las terapias de conversión, aprobada el pasado 22 de marzo en la Cámara de Diputados, debe ser homologada en el congreso de Veracruz, solicitó Edgar Gómez, Secretario General de la Agrupación LGBTQ+ “Soy Humano”.

Precisó que esta iniciativa ya fue presentada en Veracruz, hace dos años por legisladores aliados y activistas LGBTQ+, pero sigue en la congeladora por falta de voluntad política o bloqueos de interés electoral.

“Hacemos un llamado al Congreso estatal a homologar esta disposición que se dio desde el ámbito federal, esta iniciativa en Veracruz tiene dos años y ha sido congelada y creemos que es importante que se legisle aquí acerca de estas terapias de conversión”.

"Corregir la orientación sexual deriva en daños físicos y psicológicos"

El activista aplaudió las sanciones para corregir supuestamente la orientación sexual y la identidad de género recién aprobadas a nivel federal, pues son prácticas promovidos principalmente por grupos conservadores que además de ser un fraude, carecen de bases científicas o médicas para “curar” a personas de su homosexualidad o identidad transgénero y que en cambio derivan en daños físicos y psicológicos llevando a las personas en algunos casos hasta el suicidio por sus violentas medidas correctivas.

Recordó incluso que la propia Organización Mundial de la Salud eliminó hace varios años a la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales en 1990 y la transexualidad en 2018.

“Instituciones mundiales oficiales en salud mental en psiquiatría y medicas sabemos que esto no es así, la orientación sexual no se puede cambiar, entonces estas personas sin escrúpulos están engañando a las personas para decirles a las personas que la homosexualidad es mala, satanizarla, decir que es algo anormal que va contra la naturaleza y contra Dios”.

Lamentablemente quienes más recurren a este tipo de terapias son las familias religiosas, sin embargo, lejos de ayudar lo que ocasionan a sus hijos o parientes con orientación sexual es causarle mayor daño emocional.

Desafortunadamente estas organizaciones son difíciles de identificarlas, porque operan en la clandestinidad y de manera muy discreta tanto en el país como en Veracruz, ya que solo se mueven entre personas que forman parte de alguna congregación religiosa.

Por lo tanto, no ha sido posible contar en Veracruz y en el país, con un registro del número de este tipo de organizaciones y sus ubicaciones, no obstante lo que sí saben es que se manejan a través de webinar, sesiones de WhatsApp, y otro tipo de vía remotas para no entrar en contacto con las personas.

De igual manera desconocen el número de casos de jóvenes que han sido sometidos a tomar estas supuestas rehabilitaciones, ya que se sienten comprometidos a no denunciar o no suelen hacerlo por la presión familiar o de la iglesia.

Finalmente y de acuerdo al activista, Jalisco es la entidad, donde más han identificado este tipo de organizaciones, dedicadas a corregir supuestamente la orientación sexual de las personas.

Fue el pasado viernes cuando la Cámara de Diputados aprobó la tipificación como delito las llamadas "terapias de conversión" en el que se plantea que sería castigado con multas que van desde los 100 a los 200 mil pesos y prisión de dos a seis años a quien practique este tipo de “rehabilitación”.

La sanción aplicaría para las personas que la practique, financie o promocione, sin embargo es de aclarar que la iniciativa aún tendrá que ser aprobada por el Senado de la República.