¿Agua veracruzana irá a Monterrey?, conoce todo sobre la decisión

El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, aseguró que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) determinará si se aprueba un proyecto para llevar agua desde el río Pánuco a Nuevo León. En conferencia de prensa, señaló que mediante un proyecto de concesión a un particular no se realizará este proyecto, pero si hay otra forma de inversión no tendría problema en que se lleve a cabo.

Descartó que el consorcio Empresarial Mexicano, formado por cinco empresas, y que ganó la concesión de 2014 con el proyecto Monterrey VI, sea quien vaya a realizar este proyecto.

“Es una decisión de Conagua y sigue la directriz del presidente de la República, que ya manifestó su opinión y es en el sentido de que ayudará a proporcionar agua a Monterrey, pero no a través del proyecto multimillonario que fue aprobado en los gobiernos anteriores, por lo tanto está pendiente, ellos van a decidir la forma de cómo ayudar, pero no es a través del proyecto”, dijo.

Indicó que se trata de una decisión que estará en manos del organismo nacional, “no creo que Conagua vaya a diferir del presidente que dijo que no es a través de ese proyecto, pero tendrán que buscar la forma”.

“No es a través de ese proyecto porque es prestarse a la concesión malévola, de la cuales había duda por falta de ética, estoy de acuerdo con el presidente porque es razonable no prestarse a una concesión de negocio, de un particular y un proyecto que iba a endeudar y atar a Nuevo León, por qué no dárselo al Gobierno”, expresó.

Manifestó que dada la magnitud de la inversión que se requiere para entubar el agua y llevarla a ese estado es muy probable que ya no le toque a su administración atender el tema. “Es un proyecto carísimo que no se va a ejecutar en los próximos dos años, si se hace realidad tal vez ni nos toque, estamos tranquilos, no va a ser en estos años, en esta administración”, comentó.

Destacó que la entidad cuenta con agua, por lo que no habría problema en enviar a otra entidad, “Veracruz cuenta con el 30 por ciento del agua a nivel nacional, por lo que no hay problema en que si se diera algún otro permiso se podrá apoyar”.



GOBERNADOR DE NUEVO LEÓN DICE QUE CONAGUA AUTORIZÓ EL PROYECTO



El pasado jueves el Gobernador de Nuevo León, Samuel García, afirmó que Conagua autorizó dar agua de Veracruz a Nuevo León por un total de “15 metros cúbicos”, aunque también se cuenta con alternativas para abastecer a la ciudad de Monterrey.

“Conagua ya le autorizó a Nuevo León 15 metros cúbicos de Veracruz”, expuso.

Tras participar en la firma del Compromiso “Pacto por el Agua”, indicó que el aumento de la población y el cambio climático están provocando el desabasto, por lo que la federación debe entender que Nuevo León está en una “crisis regional y nacional, aquí nos llegan de todo el país a trabajar, a educarse y a vivir”.

Destacó que la pasada administración no avanzó con los proyectos que requería la metrópoli, ya que su única obra pública que iba a ser la presa Libertad quedó a un 30 por ciento.

Adelantó que el próximo martes se reunirá con el presidente, Andrés Manuel López Obrador, para analizar todas las posibilidades.



NO ES FACTIBLE REVIVIR EL PROYECTO

Sobre el proyecto “Monterrey VI”, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, refirió que no veía factible revivir el proyecto impulsado por la administración de Enrique Peña Nieto.

Manifestó que en la pasada administración federal se canceló el proyecto porque no era posible ejecutarlo. “Lo cierto también es que no creo, aunque yo no soy opositor, no creo viable, factible, el que ese proyecto del Pánuco pueda revivir, o sea, ya sería muy difícil; sólo para la polémica o para la publicidad, pero va a ser muy difícil. La gente de La Huasteca no va a permitir que el agua del Pánuco se lleve a Nuevo León, y ya lo entendió el gobierno federal desde el sexenio anterior y el mismo Gobierno del Estado”, expuso.

Mencionó que el gobernador de Nuevo León está preocupado por el desabasto de agua, por lo que garantizó su apoyo para este estado del norte del país.

“Entonces, ahora no veo que haya condiciones (de sacar agua del río Pánuco), pienso más en que podamos hablar con el gobernador de Nuevo León, ayudarlo, porque sí hace falta el agua, es un compromiso que nosotros también tenemos”, comentó.



PROYECTO DE HACE UNA DÉCADA

El proyecto “Monterrey VI” data de al menos 11 años atrás, y este implica trasladar agua del río Pánuco, atravesando San Luis Potosí y Tamaulipas, para llegar a Nuevo León.

Se trata de llevar 15 mil litros de agua por segundo durante los 365 días del año, 473 millones 40 mil metros cúbicos por año por un periodo de 50 años.

Dicho proyecto fue aprobado por el Gobierno del Estado en 2013, con el aval del entonces titular de Conagua, Iván Hillman Chapoy, así como el entonces alcalde de Pánuco, Ricardo García Escalante.}

NO HAY SOLICITUD OFICIAL: CONAGUA

El Organismo de Cuenca Golfo-Centro de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) no cuenta con ninguna solicitud para abastecer de agua al estado de Nuevo León, confirmó Pablo Robles Barajas, director general del organismo local, quien aseguró que este tema debe ser tratado por la oficina central de la dependencia.



En entrevista, el funcionario federal dio a conocer que este tipo de proyectos se han planteado desde hace muchos años, sin embargo, el organismo no ha recibido ninguna solicitud de concesión tramitada o aprobada para el gobierno de Nuevo León. “Es más un tema de oficinas centrales por el volumen y el tipo de obra (…) no está en los organismos cuenca, por lo menos no corresponde a Golfo Centro ese permiso”, dijo.



Luego de que el gobernador de esta entidad, Samuel García confirmara que la Conagua le dio luz verde al proyecto Monterrey VI que pretende llevar 15 metros cúbicos de agua del río Pánuco, Robles Barajas reconoció que la ley permite este tipo de intercambios entre estados para abastecerse del vital líquido siempre y cuando se cumplan con los requisitos establecidos. “Eso es válido y hay proyectos que están funcionando de esa manera. De que podría hacerse se podría si cumple con todos los requisitos”, concluye.

Con información de Karla Cancino