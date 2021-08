Aguas negras dañan a arrecifes veracruzanos

Veracruz, Ver.- Más de 200 puntos de descargas de aguas fueron detectados en el Parque Arrecifal Veracruzano, reveló el director del PNSAV, Christopher González Baca.

Dijo que lo anterior fue detectado, tras un recorrido que realizara personal del PNSAV, por toda la línea de costa del área natural protegida en 2019.

En conferencia virtual de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, admitió que algunos presuntamente eran pluviales, pero encontraron que en época de seca el agua seguía cayendo y con mal olor, por lo que se puede hablar de la detección de descargas de aguas residuales.

“Fueron 213 puntos de descarga de agua de los cuales 117 fueron solamente pluvial y en 93 de los casos que no era agua de lluvias, no puedo decir si grises o negras o sin tratar completamente o a medio tratar pero definitivamente no era agua de lluvias”, reconoció el funcionario.

Señaló que esto puede significar dos situaciones, una que las plantas de tratamiento no están operando adecuadamente y la otra que fraccionamientos y establecimientos descargan sus aguas residuales al mar.

“Esto quiere decir que alguien, algún fraccionamiento no conectó o no tiene su planta de tratamiento o la tiene y no le funciona, o simplemente a alguna casa se le hizo fácil a la persona que hizo el sistema hidráulico aventar su drenaje y conectarlo al pluvial”.

Destacó que por primera vez ya se tiene un censo de todo el municipio de Veracruz y Boca del Río colindante con el parque, por lo que ya se toman acciones.

González Baca señaló que gracias a esos recorridos que realizaron en coordinación con personal de APIVER y SEMAR ya se logró remediar uno de los puntos más fuertes que había sido localizado al norte del polígono.

Se trataba de una salida de una planta de tratamiento que no estaba funcionando y quedó resuelto, sin embargo queda mucho por hacer, ya que cada caso se irá siendo analizado y corrigiendo en coordinación con los órganos operadores del agua en Veracruz y Boca del Río.

Afirmó que en recorridos por el bulevar también identificaron estos puntos de descarga y revisando la información que da la ciudadanía.

Por primera vez ya se tiene un censo de todo el municipio de Veracruz y Boca del Río colindante con el parque/Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

En ese panorama se debe señalar que agrupaciones civiles han denunciado que la empresa encargada de administrar el agua del puerto de Veracruz, Grupo MAS, vierte el agua sin tratar a los cuerpos de agua, ya que el 80 por ciento de las plantas de tratamiento no operan en la ciudad.

Hay que recordar que el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano tiene una extensión de 65 mil kilómetros que comprenden del Puerto Veracruz hasta Alvarado.

La importancia de estos trabajos radica en la conservación de los arrecifes y corales, los cuales son indispensables para la subsistencia del ecosistema marino, pero también para minimizar los impactos de los fenómenos naturales.

“El que les estemos echando agua contaminada los hace más vulnerable a responder a otros impactos o incluso los puede evitar a que se reproduzcan o pueden ocasionar que se mueran o se enfermen, entonces si se mueren los corales se mueren los arrecifes y si se pierden perdemos esa barrera que nos brindan ante los fenómenos meteorológicos que tampoco sería a corto plazo y bueno también son los que nos brindan arena y alimento a los peces”, remató.