¿Usas Airbnb? Piden optar por hoteles en Veracruz

El secretario de Turismo, Iván Martínez Olvera reconoció que las plataformas digitales que ofrecen hospedaje como Airbnb sigue creciendo en el estado y aunque ya está regularizado, hay quien no paga el mismo impuesto y no brindan la misma certeza que los hoteles bien establecidos.

"Es una oferta nueva que todos conocemos que es de las plataformas digitales, obviamente sigue creciendo porque sigue teniendo aceptación, aquí en el estado de Veracruz ya está regulado, ya está legislado y deben pagar su impuesto al hospedaje en el mismo sentido".

Sin embargo, en entrevista previo a la instalación de Consejo Consultivo de Turismo Región Cultura y Aventura, dijo que la SECTUR impulsa que se dé prioridad al hospedaje en los hoteles porque ello da mayor certeza.

Local Ambulantes extendieron dominios y acapararon a turistas, alerta Canaco

"Porque luego en las plataformas digitales o en las plataformas donde no tenemos la certeza de si es seguro el hospedaje puede haber fraudes o alguna situación que nos deje en desventaja a los huéspedes".

¿Cuáles son las diferencias entre un hotel y Airbnb?

Señaló que el hotel brinda la seguridad de que están preparados, capacitados en los distintos niveles de una, dos, tres o cuatro estrellas y admitió que existe una desventaja en el sentido de que no todos están pagando el mismo impuesto y eso es lo que la SECTUR está trabajando para regularizar al cien por ciento.

"Sí hay quejas en el sentido de que por ejemplo yo ahorita entro a una red social y ahí veo la oferta de casas en renta y algunas casas que las fotos son maravillosas y la renta es muy barata y llegas al destino y la casa no es esa casa y ya pagaste, ya depositaste o a veces ni existen, por eso nosotros incentivamos y motivamos a que busquemos plataformas de reserva, pero en hoteles y plataformas oficiales, no ofertas milagrosas o que nos pongan imágenes incluso que no son adecuadas o representativas del lugar y abajo le pongan ‘esta es solo una imagen representativa’, no”.

¿Por qué promueven más el uso de hoteles en Veracruz?

El funcionario estatal agregó que no han tenido quejas formales, aunque no duda que las haya y por ello es que incentivan al hospedaje en hoteles, porque ahí de haber algún problema, siempre tienen protocolos de atención con seguridad pública y las quejas llegan con ellos y les pueden dar seguimiento.

Leer más: Familias disfrutan la Semana Santa 2023 en playas de Veracruz

Iván Martínez Olvera dijo que la SECTUR impulsa que se dé prioridad al hospedaje en los hoteles | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

“Estamos trabajando en la regulación en el estado ya está, falta el convenio a nivel federal con la Secretaría de Turismo Federal y Airbnb por estado y en eso ya estamos trabajando, van cuatro estados suscritos y estamos nosotros en ese proceso. En el caso de la renta específica sí entra Profeco si existiera una queja así, pero para que entren como prestadores de servicios turísticos aquí en el estado ya está formalizado, nos falta la parte de la Federación hacia acá que en ese proceso estamos, porque hay sentarse con los directivos de Airbnb para firmar la parte final, estamos en ese proceso”.