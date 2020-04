Alarma porque ahora son las lagunas las que se secan

VERACRUZ, Ver.- Ambientalistas piden cero tolerancia en materia ecológica ante el grave problema de desecamiento de la laguna de Lagartos, ubicada al norte de la ciudad de Veracruz.

De acuerdo con la directora de la “Fundación Chalchi”, Olga Díaz Ordaz, desde hace 30 años se venía alertando sobre la desaparición de las lagunas, así como los graves problemas que se enfrentan en materia ambiental.

En ese sentido responsabilizó a los gobiernos de todos los partidos políticos que privilegiaron la corrupción antes que tomar en serio los temas de reforestación, cuidado al agua, uso racional de los recursos naturales y demás.

“Llevamos años solicitando a los gobiernos del partido que sea acciones en materia ambiental, pero todos están reprobados, hay omisión de todas las autoridades y no hay programas serios; ya veníamos alertando sobre este desequilibrio ambiental por el uso y abuso de los recursos naturales, no ha habido en el país un programa real con conciencia de lo que son los árboles, el agua, las dunas, los bosques de niebla”, denunció.

Aseveró que la sociedad ya fue alcanzada por el destino, pues al menos en Veracruz ya se explotó más del 60% de la biodiversidad y es necesario un freno de mano para activar programas de reforestación, de control y sanciones para la tala de bosques que son la fábrica de agua.

En el caso específico de la laguna de Lagartos, por la cual ya hay demandas de rescate por parte de la sociedad civil y de la diputada federal Anilú Ingram Vallines, consideró urgente que se pare la tala inmoderada en la zona del Pico de Orizaba.

Este tema es de vida o muerte, es momento que todos se sumen para preservar la laguna de Lagartos y evitar su extinción; es responsabilidad de todos los que han dejado el tema del medio ambiente en último lugar.

Insistió en que ya no queda tiempo y lo que se requiere son acciones más severas y que la defensa del ambiente no sólo sea un tema de moda.

Opinó que se requiere aplicar sanciones contundentes para que la gente empiece a tomar conciencia e implementar una campaña de cero tolerancia.

“Cero tolerancia para los adultos, ya no hay tiempo, estamos sobre la hora, ya el niño se ahogó, no permitamos que se ahogue otro niño; cero tolerancia para políticos corruptos que ostentan cargos de encargados de ecología y no tienen conciencia ambiental; cero tolerancia a las empresas que usan el agua para una producción nociva y cero tolerancia para los negocios que no tienen plantas de tratamiento, cerro tolerancia para los ciudadanos que no cuidan el agua”, demandó la activista.

URGEN MEDIDAS A LA BREVEDAD: ANILÚ

Ante el llamado de habitantes del puerto de Veracruz para rescatar la laguna Lagartos, la diputada federal del PRI, Anilú Ingram Vallines, solicitó la intervención de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de otras dependencias estatales, con el fin de que se garantice su preservación, ya que esta problemática pudiera ser irreparable y ocasionar graves problemas.

“Esto es preocupante, porque las lagunas en el puerto funcionan como vasos reguladores y además están interconectadas y ya han sido declaradas Áreas Naturales Protegidas. La sustentabilidad de esta ciudad depende mucho del sistema lagunario de Veracruz. Es por eso que consideré oportuno presentar un punto de acuerdo para que el gobierno de México y el de Veracruz realicen un dictamen para que sepamos las causas del desecamiento de la laguna Lagartos, y que una vez que sepamos, se tomen las medidas convenientes para revertir este efecto, en la medida de lo posible y así poder salvar la laguna”, dijo.

Refirió que el Sistema de Lagunas Interdunarias está compuesto por humedales inmersos en la ciudad, que aportan a la ciudad de Veracruz diversos beneficios como el mantener ambientes naturales donde se reproducen plantas y animales y donde llegan aves migratorias. También ayudan a mantener la calidad del agua de los mantos acuíferos de la zona, además de otros beneficios como recreación, control de inundaciones y estético, por lo que es urgente se sumen esfuerzos para rescatarlas. Por lo anterior, mediante un exhorto, la legisladora porteña pidió a dicha dependencia federal que, en el ámbito de sus atribuciones, aplique las medidas necesarias que, a la brevedad, salvaguarden el Área Natural Protegida “Archipiélago de Lagunas Interduinarias de la Zona Conurbada de los Municipios de Veracruz y La Antigua”, con énfasis en los recursos hídricos de las 18 lagunas que lo componen.

En el mismo sentido, la también vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional solicitó al Gobierno del Estado de Veracruz que, a través de la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema), se realice un dictamen técnico para que se determinen las causas del estado actual que guarda la laguna Lagartos, y que se aplique de forma precisa y exacta el programa de manejo.

A la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) Anilú Ingram Vallines le requirió actuar de forma pronta y expedita, en caso de que existan denuncias de posibles delitos ambientales cometidos en dicha área natural protegida tras el desecamiento de Lagartos, ya que la preservación de los cuerpos de agua es lo único que va a dar viabilidad como ciudadanos en el mediano y largo plazo.