Alcalde de Chinameca pide que el Ejército intervenga en su municipio

Al asegurar que no ha tenido comunicación con la Secretaría de Seguridad Pública, el alcalde de Chinameca, José Antonio Carmona Trolle, solicitó la intervención del Ejército Mexicano en su municipio.

La madrugada de ayer sujetos armados a bordo de una motocicleta dispararan contra su vivienda en más de 20 ocasiones.

Local Amenazas y tiroteos contra alcaldes no paran

Al respecto, el edil consideró que es necesaria la presencia de las Fuerzas Armadas, ya que el hecho causó alerta en la población que, en estos momentos, necesita sentirse segura.

“Estamos pidiendo la protección al Ejército, al Batallón de Infantería para que nos apoyen con vigilancia, con rondines en nuestro municipio y con ello podemos inhibir cualquier hecho delictivo que pueda darse, hemos solicitado apoyo al Ejército", dijo.

Destacó que no ha existido acercamiento con la Secretaría de Seguridad Pública, por lo que la seguridad está dada con los elementos municipales.

"No hemos tenido acercamiento con Seguridad Pública del estado para ver algún tema de apoyo o resguardo para nuestro municipio, los que siguen visitando por el momento es el ejército y nuestra policía”, expuso.

Aunque aseguró que no tiene enemigos porque no ha recibido amenazas de ningún tipo, dijo que sí teme por lo que pudiera pasarle a él o su familia.

“No tengo enemigos, yo creo que como todos podemos tener adversarios políticos, pero no enemigos, tampoco puedo decir que es un tema de delincuencia organizada, ni de amenazas, pero sí tengo temor de lo que pudiera suceder. No soy un presidente que busque andar acompañado o que utilice a los policías para mi protección y no para el cuidado de los ciudadanos, por eso es necesario que tengamos otro tipo de apoyo en seguridad", manifestó.

Mencionó que este día presentará de manera formal la denuncia ante la Fiscalía General del Estado, tras haber recabado la información que consideró pertinente y que, expuso, puede servir para la realización de las investigaciones correspondientes.