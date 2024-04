Alcalde dice que Cronista de Xalapa renunció; señala que ya van cinco

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, dijo que son cinco los servidores públicos que han presentado su renuncia ante el Ayuntamiento de Xalapa entre ellos el Cronista de la Ciudad Vicente Espino Jara.

¿Qué dijo el alcalde sobre el despido del cronista de Xalapa?

Cuestionado sobre el despido que tuvo tras asistir a un evento donde asistieron políticos y candidatos de partidos de oposición, PRI, PAN, PRD, dijo que cuando un funcionario que recibe un sueldo acude en horario de trabajo a ese tipo de actividades debe pedir autorización o de lo contrario estaría infringiendo la ley.

“No, nosotros no somos ni el OPLE ni el INE, todos nosotros si piden permisos sin goces de sueldo podrán aprovechar su libertad democrática que nosotros promovemos desde aquí, pero si hay que tener ese cuidado y si alguien dice que se despidió porque hizo un acto, pues la autoridad electoral es la que pudiera tomar causas en el asunto”.

Local Vicente Espino Jara confirma destitución como Cronista de la Ciudad

Sin embargo, insistió en que ningún trabajador si no pide permisos sin goces de sueldo, puede violar la ley.

“Lo hemos hecho aquí en esta mesa varios, que tenemos compromisos o que tienen sus compromisos legítimos electorales y partidarios y lo hacen con toda la libertad dejando su documento ante el secretario para que avisen que van a tener un día sin goces de sueldo y es natural, pero un trabajador que tiene nómina y que se va a eventos no políticos sino sociales o donde hay tumulto y que coinciden candidatas de cualquier partido, de Morena, de cualquiera partido, de PRI o lo que sea, pues tienen que pedir permiso para no incurrir en un acto de observación legal electoral”.

En ese tenor, Ahued Bardahuil dijo que “ya van cinco que han presentado renuncia” y ese fue el caso del cronista de la ciudad.

¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube! Aquí podrás encontrar contenido de calidad y de los temas más relevantes de Veracruz

“Presentó la renuncia en este caso y se le recibió, es uno de los mejores cronistas que tiene la ciudad, un tipo que tiene una trayectoria extraordinaria, es un buen amigo, lo apreciamos mucho, pero pidió darse de baja él y bueno, porque sí también asistió a un evento que debe de pedir permiso sin goce de sueldo, como lo harían todos”.

Y agregó “él asistió, vino, platicó y dijo, pues voy a, él firmó su documento de renuncia, él luego declara, ahí sí no entiendo, que fue despedido porque hubo un acto político, claro que, si alguien hubo un acto político y no pidió permiso sin goce de sueldo, pues lo menos que puede pasar es eso y no lo tuviéramos nosotros que denunciar al instituto electoral y así evitamos problemas”.

Reiteró que como autoridad si acude a cualquier tipo en horas de trabajo se le tiene que pedir que corrija, “pedirle la baja o en su momento darle parte a la autoridad electoral, si no seríamos omisos o cómplices y no podemos serlo”.