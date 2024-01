Sismo en Oaxaca se percibe en la ciudad de Xalapa y Banderilla

Esta mañana se percibió un sismo en la ciudad de Xalapa y municipio de Banderilla. De acuerdo a datos preliminares ocurrió a las 8:40 con magnitud de 5.0 y se localizó a 21 km al sureste de Crucecita del estado de Oaxaca.

Este movimiento provocó alarma en la capital veracruzana y Banderilla, por lo que varios centros de trabajo y planteles educativos fueron evacuados por seguridad.

Te puede interesar: Investigarán a empresas por extracción de agua en Coatepec

De acuerdo con el comunicado de Protección Civil Estatal tuvo una profundidad de 19.4 km del que tienen reporte de percepción ligera en los municipios de Xalapa y Banderilla sin que se registren afectaciones.

Local Habrá más frío en estos días, SPC emite Aviso Especial por Frente Frío 28

¿Qué edificios de Xalapa fueron evacuados?

Igualmente, anunciaron que de forma preventiva activaron los protocolos de evacuación en las instalaciones del Poder Judicial del Estado de Veracruz y de la Universidad Veracruzana.

Indicaron que no hay reporte de incidentes y regresaron a sus labores cotidianas sin problema alguno.

También fue evacuada la Jurisdicción Sanitaria del municipio de Banderilla, donde también se percibió este movimiento que tuvo epicentro al sureste de Crucecita de Oaxaca.

SISMO Magnitud 5.0 Loc 35 km al SURESTE de CRUCECITA, OAX 18/01/24 08:40:16 Lat 15.51 Lon -95.94 Pf 19 km pic.twitter.com/laDpH57S5Z — Sismológico Nacional (@SSNMexico) January 18, 2024

Sin embargo, personal de Protección Civil Municipal se mantiene en alerta y realizando recorridos en algunos puntos de la ciudad para descartar cualquier situación de peligro.

Diversos edificios de la capital del estado fueron desalojados | Foto: Ricardo Martínez | Diario de Xalapa

De acuerdo con informes, en la Ciudad de México, la alerta sísmica no se activó y fue porque el Sistema de Alerta Sísmicas detectó que el temblor no ameritó aviso de alerta, porque la energía radiada por el sismo durante los primeros segundos no superó los números de activación.