Alcaldes deben garantizar protección a candidatos: Gobernador

Xalapa, Ver.- El gobernador del estado de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, mencionó que grupos delincuenciales financian campañas políticas en algunos municipios a cambio de poder imponer a personas en cargos de las Policías Municipales, de la Dirección de Obras o la Tesorería.

En conferencia de prensa, en donde presentó el Plan de Seguridad durante Campañas y Comicios, señaló que las bandas delictivas pretenden insertarse en las estructuras municipales, por lo que ofrecen a los candidatos financiar sus campañas a cambio de poder.

“Las bandas delictivas que se tratan de insertar en las estructuras municipales generalmente financian campañas, ofrecen financiar a cambio de que se les dé al director de la Policía, a la Dirección de Obras y cuando comprometieron al candidato demasiado buscan la Tesorería y si son muy descarados, postulan al candidato”, dijo.

El mandatario estatal refirió que este tipo de actos forman parte de la descomposición social que se hizo por más de 30 años en los gobiernos neoliberales, “ahora todos se sorprenden, pero esa política errada de la guerra dejó muchas víctimas”.

“Vean el nivel de descomposición que hay, pero con nosotros se acabó porque no vamos a permitir que esto siga sucediendo, nosotros no pactaremos con nadie, no seremos cómplices de ninguna banda delictiva, tampoco permitiremos que sigan operando en el estado, las tenemos identificadas y vamos a actuar”, expuso.

Relacionó este tema con el asesinato del precandidato a la alcaldía de La Perla, Melquiades Vázquez Lucas, sucedido a unos metros del Palacio Municipal ayer jueves, al señalar que podría tener vinculación con la presencia de dos bandas delincuenciales que operan en la zona.

Al respecto, mostró una imagen en donde aparece una cartulina con un mensaje presuntamente dirigido al precandidato.

“Es lamentable que suceda esto, pero tiene que ver con esto que señalamos, públicamente se estuvo enviando una nota, una cartulina que salió en muchos medios; el tema está en manos de la Fiscalía General del Estado, cuando mataron al hijo de la víctima de ayer hubo una amenaza en su contra, pero nos llama la atención de cómo se manejaba la víctima, ahí alguien habla de que lo apoyó y no le cumplió; lo apoyó, entendemos no económicamente”, dijo.

García Jiménez leyó el mensaje de la cartulina a los representantes de los medios de comunicación que cubrían la conferencia de prensa.

“Te quitamos a tu contrincante y no cumpliste, se da a conocer en el mensaje, desde ayer está el operativo, pero iremos con uno operativo especial para dar con los responsables de esto porque se sobreentiende que no es la única víctima, que ya habían tenido otra víctima. Ya sabemos qué bandas delincuenciales están ahí y vamos tras ellas; son dos bandas”, expresó.

Aunque dijo que no es Fiscal y que desconoce todo lo relacionado al caso, la Fiscal General del Estado, Verónica Hernández Giadáns, le comunicó que por secrecía no podría informarle más.

“Me saltó a la vista que tras cometer este homicidio los delincuentes recorrieron tres municipios y ninguna de las policías actuó porque se hicieron ojo de hormiga. No es posible que hayan ultimado a este señor a plena vista y nadie hiciera nada. Mariano Escobedo es una calle principal y comunica a tres municipios y la Policía Municipal de Ixhuatlancillo, La Perla y Mariano Escobedo se hicieron ojo de hormiga”, comentó.

Pese a ello, aseveró que la Fiscalía buscará todas las líneas de investigación y no se descartará ninguna.

Alcaldes deben proteger a candidatos

El titular del Ejecutivo estatal mencionó que para proteger las próximas elecciones y a los candidatos de los distintos partidos, el Gobierno a su cargo pedirá a los Ayuntamientos y a sus Policías Municipales sumar tareas de seguridad antes, durante y después de las próximas elecciones.

Manifestó que los alcaldes tienen que colaborar, pues se requiere de coordinación para generar un proceso limpio y sin violencia.

Recordó que a su llegada a la administración estatal la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) contaba sólo con 3 mil elementos, cifra que en la actualidad casi se duplica.

Destacó que la situación de seguridad era peor a nivel municipal porque en algunos casos no se contaba ni siquiera con un elemento policial capacitado.

“Xalapa es ejemplo de ello, no tenía ni un solo elemento de la Policía capacitado, ahora tiene más de 200, eso es lo que cada alcalde debe considerar y colaborar con la seguridad que se requiere, no podemos permitir que el proceso electoral sea dañado por la violencia”, opinó.

Respecto al Plan de Seguridad durante Campañas y Comicios manifestó que no está concluido porque todavía no se cuenta con los lineamientos de la Federación, ya que se contempla que las acciones planteadas a nivel estatal se sumen al Operativo Nacional de Seguridad en Elecciones, mismo que fue anunciado ayer jueves por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Al respecto, dio a conocer que se lleva a cabo un diagnóstico de riesgo, con el que se podrá contar con información relacionada con los grupos delictivos y evitar su injerencia en el proceso electoral, para lo que se contempla la colaboración de los Ayuntamientos y sus Policías certificadas.

Para el funcionamiento de dicho plan se buscará generar un acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), el Organismo Público Local Electoral (OPLE) y los demás integrantes de la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz.

“Que nos lo corrobore el OPLE (quién es candidato), para no estar dando un paso en falso, que el INE también los corrobore para tener la información concreta. Recuerden que es una elección concurrente, entre cargos municipales, diputados locales y diputados federales aquí en Veracruz, por ello necesitamos de la colaboración de la Federación”, comentó.

Puntualizó que para la ejecución de dicho plan instruyó al Secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, reunirse con todos los actores políticos del estado, a fin de asegurar un proceso limpio en Veracruz.

“Tenemos que hacer un esfuerzo los tres órdenes de Gobierno, ya el Presidente nos envió Guardia Nacional, a la Marina con Policía Naval, a la Sedena con Policía Militar, nosotros estamos incrementando el doble, pues ya es justo que algunos municipios ayuden”, comentó.