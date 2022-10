Acusaciones en mi contra son falsas; estoy amenazada: alcaldesa de Sayula de Alemán

La presidenta municipal de Sayula de Alemán, Lorena Sánchez Vargas consideró que es una campaña de desprestigio lo dicho por el abogado Enrique Rentería Zavaleta en torno a que el presunto secuestro de su hijo había sido una simulación de la edil.

En entrevista apuntó que desde el inicio denunció la presencia de un grupo de delincuencia organizada que no han hecho más que desprestigiarla por lo que no le extrañaría que surjan más acusaciones y denuncias en su contra, "ese grupo no se quieren salir y son los que manipulan a regidores y al síndico".

Entrevistada afuera de Palacio de Gobierno donde buscaba una reunión con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y el secretario de gobierno Eric Cisneros Burgos, la presidenta municipal reiteró que ya solicitó la intervención de la Tesorería Municipal.

"Quiero poner en enterado al gobernador porque quise manejarlo, quise que los regidores entraran en razón, pero hay personas detrás de ellos. Pido la intervención inmediata a Tesorería porque ya ahorita se pone en riesgo lo que es una administración completa".

Además, acusó al síndico y al tesorero de haber dispuesto de más de 60 millones de pesos de las cuentas públicas en lo que va del año y que la población ya demanda obra pública.

“Son declaraciones propias, como lo han estado haciendo, es una campaña de desprestigio, después de haber regresado al municipio, sí, me amenazaron de muerte, me sentenciaron a que terminando la administración me mataban, temo por mi vida, por la de mi familia, me queda luchar, defenderme y defender al pueblo sayuleno”, dijo tras lo dicho por el abogado Enrique Rentería Zavaleta.

La presidenta municipal reiteró que su familia ya no se encuentra en la entidad veracruzana, a fin de resguardarlos de cualquier riesgo.

“Son declaraciones propias, en declaraciones propias siempre han dicho lo que han querido, tienen los medios económicos para destruir mi imagen, quienes se encargarán de las investigaciones sobre mis dichos serán las autoridades, yo continuaré luchando para que mi proceso sea correcto”.

Lorena Sánchez Vargas buscaba una reunión con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y el secretario de gobierno Eric Cisneros Burgos | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Asimismo, expuso que sigue a la espera de que el Congreso del Estado de entrada a la solicitud que hizo para que la Tesorería Municipal fuera intervenida, toda vez que ella no tiene acceso a las cuentas y todo se encuentra en manos del síndico y del tesorero.

“Ya se solicitó la intervención de la Tesorería, también que se llamará al cabildo para llegar a una conciliación, ya no puedo platicar con ellos , están haciendo uso indebido, celebraran su propia sesión de cabildo, han dispuesto más de 60 millones en lo que va del año. Tengo que esperar una respuesta, que ellos harán lo conducente”.