Alerta: miles de fraudes pueden darse en estas fechas

Durante el último año la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), mediante la asesoría contra el engaño telefónico, atendió 9 mil 839 llamadas relacionadas con fraudes, extorsión, secuestro virtual, cobro de piso, con lo cual se evitaron fraudes con un monto total superior a los 14 millones de pesos.

En esta temporada de fin de año, el Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) de la SSP emitió algunas recomendaciones dirigidas a la ciudadanía para evitar ser víctima de robo y engaños telefónicos, durante las fechas de pago del aguinaldo y las compras navideñas.

La dependencia estatal exhorta a la ciudadanía a conocer y solicitar el Programa de Acompañamiento Policial para realizar de forma segura, retiros o depósitos en cualquier institución bancaria.

Local Advierten que puede haber más fraudes con tarjetas bancarias

El acompañamiento policial se solicita a través de la línea telefónica 911, mediante el cual se asigna al usuario una unidad policial que lo acompañará hasta la institución bancaria, con el fin de realizar operaciones bancarias con cobertura de seguridad policial.

Para el retiro o depósitos de dinero en el cajero automático, recomienda a los ciudadanos a tratar de no utilizar aquellos cajeros poco iluminados, concurridos o ubicados en lugares aislados.

También a no aceptar ayuda de personas extrañas, incluso, si insisten en ayudar, es mejor cancelar la operación y retirarse del sitio.

Se aconseja que mientras te encuentres realizando tus transacciones bancarias, no permitas que nadie te distraiga; además siempre es recomendable revisar el aspecto del cajero para detectar posibles alteraciones o partes sobrepuestas que normalmente no has visto en otros cajeros.

Asimismo, el C4 recomienda a la ciudadanía que si en estos lugares detectas algo sospechoso reportarlo a la línea de emergencias 911 o bien a la línea 089 de denuncia anónima.

Local Xalapa, con mayor número de denuncias, ¿te han querido extorsionar?

Otros de los exhortos emitidos por las autoridades de seguridad están encaminados a prevenir los engaños telefónicos. Mediante un protocolo sencillo de preguntas y respuestas, se aconseja cómo atender este tipo de llamadas.

Foto ilustrativa | Eduardo Murillo

Por ejemplo, el C4 presenta la siguiente lista de preguntas que son regularmente utilizados por los delincuentes detrás de los engaños telefónicos: “hola, ¿a dónde llamo?, ¿quién habla?, ¿eres tú, primo?, ¡usted se ha ganado un premio!, ¡papá, estoy secuestrado!, lo tenemos vigilado, recibimos amenazas de este número, ¡sal de casa, dame teléfonos de tu familia!

Ante esta situación se recomienda, principalmente, no proporcionar información confidencial y reportar el número desde el cual reciben la llamada.

Entre las respuestas que puede usar el ciudadano en caso de detectar cualquier de las preguntas mencionadas se encuentran: “¿a dónde quiere hablar?, ¿con quién quiere hablar?, ¿quién llama?, dame tu nombre y apellido; ¿en dónde puedo corroborar la información?, ¿cómo se llaman tus abuelos?”, entre otras respuestas.

Local Más de 50 mil delitos en Veracruz, en 7 meses

En caso de recibir una llamada en la cual se le indique salir de casa y dar teléfonos de la familia, se recomienda colgar y llamar al número de emergencia 911.

Asimismo, a través de la línea 911, la ciudadanía puede recibir asesoría especializada para evitar ser víctima del engaño telefónico.

Igualmente se exhorta a la población a explicarles a familiares y a las personas adultas mayores qué hacer y cómo responder en caso de recibir una llamada telefónica.